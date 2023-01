Je suis la femme la plus grande du monde à plus de 7 pieds – je vole dans une seule position car je ne peux rester assise que 3 heures au maximum

VOYAGER est un peu différent quand on est la femme la plus grande du monde.

Rumeysa Gelgi détient le record du monde Guinness de la femme la plus grande du monde avec une hauteur incroyable de sept pieds.

Rumeysa Gelgi a voyagé de sa Turquie natale à San Francisco en septembre. Elle a dû rester allongée sur une civière pendant 13 heures Crédit : Instagram

Rumeysa détient également les records du monde Guinness pour les doigts les plus longs, les mains les plus grandes et le dos le plus long d’une femme vivante. Crédit : Instagram / @rumeysagelgi

Le jeune homme de 25 ans est né avec le syndrome rare de Weaver, une maladie génétique qui provoque une prolifération osseuse.

Bien que cela ait fait d’elle la femme la plus grande du monde, elle a des problèmes médicaux, notamment une scoliose – une courbure anormale de la colonne vertébrale.

Cela s’accompagne également de défis physiques – que Rumeysa a découverts lorsqu’elle a récemment pris son tout premier vol de sa Turquie natale vers la Californie.

En raison de ses problèmes médicaux, Rumeysa ne peut pas s’asseoir confortablement pendant plus de deux heures d’affilée.

Elle a donc dû s’allonger sur une civière pendant tout le vol de 13 heures vers San Francisco, a-t-elle déclaré au US Sun dans une interview exclusive.

Pour faire place à une plate-forme pour la civière, Turkish Airlines a dû fermer six sièges.

“M’allonger était la seule option possible pour moi et aussi l’option la plus sûre”, a expliqué Rumeysa.

“Ce n’était pas un processus facile. Je veux dire, ce n’est pas ce qu’ils font souvent. L’option n’est offerte que par quelques compagnies aériennes dans le monde, et heureusement, l’une d’entre elles était Turkish Airlines.”

Rumeysa a expliqué que les passagers n’étaient généralement autorisés à utiliser une civière que s’ils étaient en détresse médicale aiguë.

“J’ai probablement été la première personne à utiliser cette option pour une raison touristique”, a-t-elle ajouté.

RECORDS BATTANTS

Rumeysa détient également le record du monde Guinness pour avoir les doigts les plus longs, les mains les plus grandes et le dos le plus long sur une femme vivante.

Quand elle était plus jeune, elle a révélé qu’elle avait des problèmes physiques importants.

Elle était incapable de marcher jusqu’à l’âge de cinq ans ou de rester assise plus de 20 minutes jusqu’à ce qu’elle subisse une opération qui a changé sa vie à 17 ans.

“Maintenant, je peux m’asseoir pendant deux heures d’affilée, mais ce n’est pas plus long que ça”, a-t-elle dit, ajoutant qu’après deux heures, elle devait s’allonger “parce qu’il y a tellement de pression sur mon dos”.

Rumeysa a pu obtenir son éducation dans le confort de sa propre chambre et travaille maintenant en tant que développeur Web, ce qui explique en partie pourquoi elle a toujours rêvé de voyager dans le centre technologique de San Francisco.

Alors qu’elle passe quelques mois en Californie et qu’elle aimerait voir d’autres États, Rumeysa a déclaré à The US Sun qu’il était peu probable qu’elle puisse voyager trop loin.

ESPOIRS DE VOYAGE

“J’espère vraiment faire un voyage à Los Angeles et dans les environs. J’aimerais aussi visiter d’autres États, mais je ne sais pas si j’en aurais jamais l’occasion”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle ne peut pas monter dans des voitures standard parce qu’elles sont trop petites.

Rumeysa dit qu’elle a finalement appris à apprécier l’attention que sa taille commande.

“Je suis vraiment très heureux et fier d’avoir ce titre parce que j’aime vraiment, vraiment partager mon histoire avec le monde, espérons-le, pour inspirer les autres.

“Les gens me demandent souvent de prendre des photos ensemble, et j’en suis vraiment content.

“Je suis vraiment très reconnaissant que les gens me soutiennent, me montrent leur appréciation, ce qui me rend vraiment heureux et motivé.”