Je suis la femme dans le mème ‘Girl Explaining’ – je suis méconnaissable maintenant et voici ce que je disais VRAIMENT à mon petit ami

LA femme du mème viral “Girl Explaining” est méconnaissable quatre ans plus tard – et elle a enfin révélé ce qu’elle disait vraiment à son petit ami.

Le mème de Denise Sanchez criant à l’oreille de son petit ami lors d’un festival de musique en 2018 a explosé sur les réseaux sociaux.

Le mème de Denise Sanchez criant à l’oreille de son petit ami a explosé sur les réseaux sociaux Crédit : Instagram

Denise Sanchez semble méconnaissable quatre ans plus tard après avoir teint ses cheveux en noir Crédit : Instagram

Denise a révélé ce qu’elle disait réellement à son petit ami à l’époque Crédit : Instagram

L’homme ne semble absolument pas impressionné par ce que Denise a à dire, incitant des milliers d’internautes créatifs à proposer un scénario possible pour ce qu’elle pourrait lui expliquer.

L’image hilarante était auparavant devenue virale dans les cercles de mèmes hispanophones en 2019 – et maintenant elle est passée dans les cercles de mèmes anglais, inondant à nouveau le flux de médias sociaux de tout le monde.

S’adressant à Know Your Meme, Denise a révélé que la photo virale avait été prise alors qu’elle faisait la fête lors d’un festival à Buenos Aires en Argentine.

Et elle a confirmé que le garçon sur la photo – Alfre – était son petit ami à l’époque.

Elle a dit: “C’était mon petit ami à l’époque, maintenant c’est mon ex.”

Denise a dit qu’ils étaient en fait à l’arrière-plan de la photo de quelqu’un d’autre – mais ils sont rapidement devenus le centre d’attention.

Lorsque le mème a commencé à faire le tour en ligne en 2019, elle a déclaré avoir suscité beaucoup d’intérêt.

“J’ai été présentée dans le journal de ma ville, beaucoup de gens m’ont suivie sur Instagram, et les gens m’ont écrit et m’ont demandé comment cela s’était passé”, a-t-elle déclaré.

Mais tout n’a pas été positif pour Denise, car beaucoup de gens l’ont qualifiée de “petite amie toxique”.

Elle a déclaré: “Ils m’ont aussi traitée comme une petite amie toxique … c’est drôle de voir comment les gens tirent des conclusions d’une photo et pensent qu’ils en savent beaucoup sur vous.”

Et pour tous ceux qui sont curieux de savoir ce qu’elle “expliquait” à son petit ami sur la photo, Denise a dit qu’elle essayait juste de lui chanter une chanson.

Denise a dit qu’elle n’était plus avec le garçon sur la photo virale et qu’elle était maintenant installée avec un nouveau partenaire.

Elle a dit que “ses amis rient beaucoup chaque fois que je le mentionne et ils ont été surpris quand j’ai commencé à devenir célèbre”.

Aujourd’hui, Denise est méconnaissable après s’être teint les cheveux en noir – et elle n’avait aucune idée que le mème avait de nouveau explosé sur Internet.

Elle a déclaré: “Honnêtement, je n’avais aucune idée que le mème avait refait surface et je n’avais jamais réalisé le grand nombre de personnes qui l’avaient vu.

“Ça me fait beaucoup rire quand tout le monde s’étonne que ce soit moi.

“Maintenant, je me suis teint les cheveux en noir donc c’est plus difficile pour eux de me reconnaître, mais oui, c’est moi.”