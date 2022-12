Je suis la culturiste compétitive la plus âgée au monde – j’ai commencé dans la cinquantaine et je suis méconnaissable depuis ma jeunesse

La plus ancienne bodybuildeuse compétitive au monde a prouvé que vous n’avez pas besoin d’âge pour atteindre vos objectifs de fitness.

Ernestine Shepherd est dans la meilleure forme de sa vie à l’âge mûr de 86 ans – et dirige même ses propres cours d’exercices pour enseigner une chose ou deux aux jeunes.

Ernestine Shepherd, 86 ans, prouve que l’âge n’est qu’un chiffre avec ses capacités de fitness Crédit : Instagram

La grand-mère est dans la meilleure forme de sa vie après avoir commencé son parcours de santé dans la cinquantaine Crédit : Instagram

Elle a été couronnée la plus ancienne bodybuildeuse de compétition féminine au monde en 2010 par le Guiness World Records. Crédit : Instagram

La grand-mère peut facilement dépasser la majorité des amateurs de gym après avoir avalé dix blancs d’œufs et une poignée de noix chaque matin.

Elle attribue à la concoction riche en protéines le carburant de son corps pour courir 80 miles chaque semaine et se lever pour ses entraînements de 4 heures du matin.

La fanatique du fitness, originaire de l’État américain de Baltimore, ne s’est aventurée dans son parcours de santé qu’après avoir atteint la cinquantaine.

Ernestine était “prissy” quand il s’agissait de faire de l’exercice pendant son adolescence et n’avait jamais travaillé un seul jour de sa vie – jusqu’à l’âge de 56 ans.

Elle avait acheté des maillots de bain avec sa sœur bien-aimée Velvet, 57 ans, lorsque le couple a juré qu’ils seraient en meilleure forme.

Les sœurs, encouragées par le soutien de leur église locale, sont allées au gymnase et ont rapidement commencé à remarquer une énorme différence dans leur physique.

Après avoir commencé à soulever des poids, les sœurs ont rêvé qu’un jour elles entreraient dans le livre Guinness des records du monde.

Mais la tragédie a frappé lorsque Velvet est décédé subitement après avoir subi un anévrisme cérébral – envoyant Ernestine dans une spirale de dépression et d’anxiété.

“Je me suis effondrée, je ne voulais rien faire… C’était une façon horrible de vivre”, a-t-elle déclaré.

Mais après que les copains de la grand-mère se soient rassemblés autour d’elle et que sa défunte sœur soit venue la voir dans un rêve, elle a été inspirée pour recommencer son parcours de remise en forme.

Motivée par son amour pour Sylvester Stallone dans les films acclamés de Rocky, Ernestine a entrepris d’atteindre la santé et le bonheur.

Déterminée à battre un record du monde en l’honneur de Velvet, elle a commencé à sculpter son corps dans la forme parfaite pour la musculation.

Elle est entrée en contact avec l’ancien Mr Univers, Yohnnie Shambourger, qui a offert son expertise pour l’aider à atteindre la gloire mondiale.

Ernestine a changé son régime alimentaire et a augmenté son haltérophilie pour créer son corps enviable, avant de participer à son premier concours à peine sept mois plus tard, à l’âge de 71 ans.

Elle a remporté la première place – voyant le livre Guinness des records du monde la contacter pour la couronner en tant que culturiste féminine la plus âgée au monde en 2010.

La vieille merveille a avoué avoir dispersé certaines des cendres de sa sœur en acceptant le titre d’une émission de télévision italienne.

“Je n’oublierai jamais d’être sur cette scène alors que je récupérais ma médaille et mon certificat”, a-t-elle déclaré. “‘J’ai fait ce que tu voulais, Velvet’, je me souviens avoir dit alors que les larmes me remplissaient les yeux.”

Le triomphe d’Ernestine a suscité un flot d’intérêt pour son style de vie, la voyant gagner une place dans Ripley’s Believe it or Not! livre en 2011.

Je n’oublierai jamais d’être sur cette scène alors que je récupérais ma médaille et mon certificat. “J’ai fait ce que tu voulais, Velvet”, je me souviens avoir dit alors que les larmes me remplissaient les yeux. Ernestine Berger

Mais elle est restée concentrée sur sa forme physique, participant à plusieurs autres compétitions de musculation et complétant neuf marathons.

L’animatrice de chat de 86 ans, Oprah Winfrey, l’a même consultée sur Skype une fois pour obtenir des conseils d’entraînement.

La force d’Ernestine a continué à se développer, voyant ses poids de 115 livres au banc à l’âge de 86 ans pour garder ses muscles définis.

Elle offre maintenant ses connaissances à d’autres personnes âgées désireuses de se mettre en forme en organisant des cours d’exercices et en travaillant comme entraîneur personnel.

Mais elle est toujours avec les enfants et enfile des ensembles de gym moulants – et parfois même des talons – lorsqu’elle brûle des calories.

En plus d’être un modèle pour son mari, son fils et son petit-fils, Ernestine a même “adopté” un groupe de jeunes au gymnase qui l’appellent “maman”.

Son incroyable transformation a même attiré l’attention de la superstar mondiale Beyonce – qui lui a fait une apparition dans son album visuel 2020 Black is King.

Fléchissant ses muscles et enfilant un t-shirt orange vif, la grand-mère a donné à l’icône de la musique tout aussi bien qu’elle l’a fait.

Ernestine s’est exclamée : “C’était une expérience merveilleuse, merveilleuse. Beyonce m’a fait me sentir comme une reine. Je me suis sentie tellement honorée.

“J’avais l’impression d’avoir à nouveau le pouvoir de sourire. Beyonce n’a aucune idée de ce qu’elle a fait pour moi.”

Ernestine – qui vit avec un régime strict d’œufs, de poulet et de légumes – a partagé les secrets de son parcours de remise en forme dans son livre Déterminé, dédié, discipliné pour être en forme, en 2016.

L’amatrice de lycra emmène les lecteurs à travers le voyage de sa transformation corporelle et prouve que vous pouvez apprendre de nouveaux tours à un vieux chien.

La femme de 86 ans enseigne maintenant une chose ou deux aux jeunes avec ses cours de fitness Crédit : Instagram

Ernestine a montré son incroyable transformation au fil des ans Crédit : Instagram