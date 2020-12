Jordan North a de grands projets après avoir quitté le château I’m A Celebrity – en commençant par se faire les dents.

Le finaliste n’a pas aimé ce qu’il a vu après avoir regardé des clips de lui-même de l’émission ITV.

Le présentateur de Radio 1, Jordan, dit que ce ne sera pas les œuvres complètes, mais il admet qu’il doit apporter des améliorations orales.

Il espère se faire réparer les dents bientôt, mais ne ressemblera plus à quelques-unes des plus grandes stars de la télé-réalité du pays après.

«Je vais me faire les dents», a-t-il déclaré dimanche au Sun.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



« Pas massivement, juste ceux du bas, juste un blanchiment. J’ai vu quelques clips hier soir et j’ai pensé, hmm.

« Je ne vais pas me débarrasser de Rylan ou Simon Cowell. Je dois faire attention car je dois retourner à Burnley. Si j’ai l’air d’avoir été expulsé de l’école du showbiz à l’envers, on me le dira. »

Il devrait également avoir l’argent nécessaire pour financer les travaux.

Un expert affirme que le finaliste de I’m A Celeb gagnera un million dans les 12 prochains mois.

Le DJ, 30 ans, était relativement inconnu loin des ondes avant son entrée dans l'émission, mais se verra désormais proposer des offres publicitaires et des apparitions à la télévision qui pourraient lui rapporter jusqu'à 1 million de livres l'année prochaine.













(Image: ITV / REX / Shutterstock)



L’expert de la marque de relations publiques Mark Borkowski dit qu’il pourrait gagner plus que n’importe quelle co-star après son passage réussi au Pays de Galles.

Il a déclaré: «Cette série a été énorme à cause du verrouillage, donc il y a eu plus de téléspectateurs que d’habitude et je pense qu’ils peuvent tous bien faire.

«S’il y a des opportunités de l’autre côté une fois qu’elles se présentent, les marques regarderont le public et sa taille, ce qui le rendra plus reconnaissable en tant que tel.

« Les revenus de ces trois-là avec des options de télévision à long terme et en travaillant avec des marques sont absolument énormes. Nous parlons d’accords valant six chiffres. »