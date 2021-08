« Je suis inquiet pour ma sécurité »: l’athlète craint d’aller en prison si elle retourne en Biélorussie, pourrait demander l’asile en Allemagne et en Autriche

La coureuse Timanovskaya se préparait à courir le 200 m aux Jeux lundi lorsqu’on lui a brusquement annoncé qu’elle serait escortée à l’aéroport, qu’elle prendrait un vol pour son pays natal et qu’elle ne jouerait plus aucun rôle dans la compétition à la suite de ses critiques publiques sur un manque présumé de kits de dopage et une décision tardive de l’inclure dans une course de relais.

La débutante aux Jeux a fait appel au Comité international olympique (CIO) pour obtenir de l’aide du terminal, suggérant qu’elle subissait des pressions pour prendre l’avion contre son gré dans un geste qui, selon le Comité olympique biélorusse, avait été fait en raison de son « sentiment émotionnel et psychologique Etat ».

Timanovskaya a déclaré qu’elle avait reçu des appels téléphoniques la menaçant si elle ne retirait pas une vidéo qu’elle avait initialement publiée sur Instagram exprimant ses inquiétudes.

Elle a supprimé le clip parce qu’on lui avait assuré que les appels s’arrêteraient, puis a déclaré que l’entraîneur-chef de l’équipe nationale, Yuri Moisevich, lui avait dit samedi qu’elle devrait quitter les Jeux olympiques et rentrer chez elle en raison d’une blessure.

Dans ce que Timanovskaya se souvient d’une longue discussion, elle dit qu’on lui a dit qu’elle serait retirée de l’équipe nationale, privée de travail et ferait face à d’autres conséquences si elle concourait.

Dimanche, Moisevich et un représentant, Artur Shumak, se sont rendus dans sa chambre et lui ont dit de faire ses valises, selon Timanovskaya, qui a retiré le processus malgré leurs visites fréquentes pour vérifier son état de préparation, affirmant qu’elle avait délibéré avec son mari et d’autres. sur les mesures à prendre.

Après avoir été emmenée à l’aéroport, Timanovskaya dit qu’elle a été accueillie par une importante délégation de l’équipe biélorusse et qu’elle lui a dit qu’elle raterait son vol si elle contactait la police japonaise, ce qu’elle a fait afin d’assurer la protection dont elle prétend actuellement bénéficier.

« J’ai peur qu’en Biélorussie ils me mettent en prison », Timanovskaya a déclaré à Tribuna. « Je suis inquiet pour ma sécurité. Et je pense qu’en ce moment ce n’est pas sûr pour moi en Biélorussie.

« Comme m’a dit Moisevich, cette question n’est plus au niveau de la [athletics] fédération, non pas au niveau du ministère des Sports, mais à un niveau supérieur. [They decided] Je dois être éliminé des Jeux olympiques et rentrer à la maison parce que j’interfère avec la performance de l’équipe.

« J’ai besoin d’être retiré pour que tout le monde se calme et concoure davantage. Et ce malgré le fait que demain je devais courir [the] 200 mètres. »

Timanovskaya dit qu’elle reste « outrée » par le manque d’organisation qui, selon elle, a empêché trois athlètes de se rendre à Tokyo en raison d’un manque de kits de dopage et signifiait que personne ne lui avait parlé personnellement de sa participation à la course de relais.

Elle a décrit un « chaos complet » et un « manque total de respect » pour les athlètes, et a été soutenue par des personnalités et des groupes, dont la Fondation biélorusse de solidarité sportive.

La Pologne 🇵🇱 est prête à aider Kryscina Tsimanouskaya, une athlète biélorusse sommée par le régime Loukachenka de revenir des Jeux Olympiques à Minsk. Elle s’est vu offrir un visa humanitaire et est libre de poursuivre sa carrière sportive en Pologne si elle le souhaite. – Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) 1 août 2021

Une source de la fondation, qui aide les athlètes emprisonnés ou ostracisés pour leurs opinions politiques, a déclaré à Reuters que Timanovskaya prévoyait de demander l’asile en Allemagne ou en Autriche lundi.

« Nous avons fait appel à un certain nombre de pays pour obtenir de l’aide », a déclaré le directeur de la fondation, la triple médaillée olympique de natation Aliaksandra Herasimenia, ajoutant que la Pologne avait offert son aide en premier.

La dirigeante de l’opposition biélorusse en exil, Sviatlana Tsikhanouskaya, a imploré le CIO de s’impliquer, leur disant que Timanovskaya « a droit à une protection internationale et à continuer de participer aux Jeux olympiques ».

« Il est également crucial d’enquêter sur les violations des droits des athlètes par le CNO biélorusse », elle a ajouté.

Vitaliy Utkin, membre du parlement biélorusse, a été cité par la chaîne de télévision publique STV pour avoir qualifié le comportement de Timanovskaya de « trahison et de trahison » dirigé « envers le peuple biélorusse et ses collègues athlètes ».

Plusieurs athlètes biélorusses ont été emprisonnés pour leur participation à des manifestations de rue l’année dernière contre le prétendu truquage des élections par le président Alexandre Loukachenko, ce qu’il a nié.

Certains ont perdu leur emploi dans l’État ou ont été retirés des équipes nationales pour avoir soutenu des partis d’opposition.

Le fils de Loukachenko, Viktor Loukachenko, est le président du Comité olympique biélorusse.

« Je suis avec la police et ensuite je vais demander l’asile », dit Timanovskaya. « Nous agirons étape par étape. J’ai l’intention de quitter Tokyo, mais pas sur le vol sur lequel ils voulaient que je sois. »