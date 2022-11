Je suis « incroyablement nerveux » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Adèle lance sa résidence à Las Vegas le 18 novembre, et c’est le début d’un nouveau chapitre pour elle. La chanteuse “Easy on Me” a écrit un message sincère sur Instagram avant son premier spectacle. “Je ressens toutes sortes de choses en écrivant ceci”, a commencé Adele. «Je suis très émotif, incroyablement nerveux, mais je ne peux pas rester assis parce que je suis tellement excité. Je me sens à des millions de kilomètres de chez moi, je ne peux pas m’empêcher de penser à quand j’étais petit et que j’ai vu Tom Jones dans Mars Attacks et que j’ai pensé, comment est-il allé du Pays de Galles à Las Vegas !?

Le joueur de 34 ans a poursuivi: «J’ai toujours peur avant les spectacles, et je prends cela comme un bon signe car cela signifie que je me soucie et signifie que je veux juste faire du bon travail. C’est peut-être parce que je n’ai pas commencé quand je devais le faire. Peut-être que c’est parce que c’est la soirée d’ouverture, peut-être que c’est parce que Hyde Park s’est si bien passé, peut-être que c’est parce que j’aime la série que je ne connais pas. Mais on peut dire sans risque de se tromper que je n’ai jamais été aussi nerveux avant un show de ma carrière, mais en même temps j’aimerais qu’aujourd’hui soit demain ! J’ai hâte de te voir là-bas.

La résidence de la gagnante d’un Grammy aura lieu au Caesars Palace Colosseum et se poursuivra jusqu’en mars 2023. La résidence à Vegas devait initialement commencer en janvier 2022, mais elle a dû reporter les spectacles en raison de problèmes en coulisses tels que “jours de livraison”. et COVID.

Adele s’est adressée directement à ses fans dans une vidéo Instagram sur le report de sa résidence. «Je suis tellement bouleversé, et je suis vraiment gêné et tellement désolé pour tous ceux qui ont voyagé à nouveau. Je suis vraiment, vraiment désolée, je suis vraiment désolée », a-t-elle dit en larmes. Adele a dit plus tard Elle que devoir reporter sa résidence était le «pire moment» de sa carrière.

Depuis lors, Adele a travaillé extrêmement dur pour se préparer pour sa soirée d’ouverture. HollywoodLa Vie a appris EXCLUSIVEMENT qu’Adele a “mis son cœur et son âme dans la préparation, elle a répété 12 heures par jour et chaque petite chose est en place et perfectionnée.” La soirée d’ouverture sera une “célébration épique” avec “tous ses proches là-bas”, y compris son petit ami Paul riche.

Une source a dit HL que Rich a “été à ses côtés pendant une grande partie de la préparation et qu’il sera avec elle pour le week-end d’ouverture, ce qui est fantastique car il est incroyable quand il s’agit de la garder calme.”