« Je suis honoré d’y assister » : la raison particulière de la prochaine visite du prince Harry au Royaume-Uni

Le prince Harry assistera à la cérémonie des WellChild Awards au Royaume-Uni en septembre.

Le duc de Sussex est mécène de l’association depuis 15 ans.

Harry passera du temps avec chaque gagnant avant la cérémonie en plus de remettre un prix et de prononcer un discours.

Le prince Harry revient au Royaume-Uni en septembre pour assister à la cérémonie des WellChild Awards.

Selon Personnes, le duc de Sussex est depuis 15 ans un mécène de l’association caritative dédiée à l’amélioration de la qualité de vie des enfants gravement malades. La publication rapporte que WellChild est l’une des rares organisations qu’il a retenues depuis qu’il a quitté la famille royale à plein temps.

Le prince passera du temps avec chaque gagnant et sa famille lors d’une réception précédant la cérémonie, remettra une récompense et prononcera un discours lors de la cérémonie qui aura lieu le 7 septembre.

« Depuis près de 20 ans, WellChild transforme la vie des enfants et des jeunes à travers le Royaume-Uni, en fournissant des soins intensifs qui donnent la priorité au bien-être physique, mental et émotionnel de ces individus et de leurs familles », a déclaré le prince Harry dans un communiqué.

« Le courage et la force incarnés par ces jeunes – ainsi que le dévouement infatigable de ceux qui les soutiennent – ​​ne cessent de m’inspirer. Je suis honoré d’assister à la cérémonie de remise des prix de cette année et de célébrer leur travail incroyable.

Après cela, le duc se rendra à Düsseldorf, en Allemagne, pour la cérémonie annuelle Jeu Invictuss.

La semaine dernière, Netflix a publié la bande-annonce de la prochaine série documentaire. Cœur d’Invictus. Selon le service de streaming, la série rejoindra les concurrents dans leur entraînement et suivra les organisateurs dans leurs travaux de préparation des Jeux.

REGARDER | Le prochain documentaire Netflix du prince Harry, Heart of Invictus, présente le « pouvoir du sport »

La dernière fois qu’Harry s’est rendu au Royaume-Uni, c’était en juin, lorsqu’il a témoigné contre un éditeur de tabloïd dont il accuse les titres d’activités illégales.

LIRE LA SUITE | Le prince Harry déclare au tribunal de Londres que la presse « vile » a du sang sur les mains et bien plus encore dans un témoignage historique