Manny Garcia était un bébé au début des années 1960 lorsque ses parents et ses grands-parents ont soudainement fui le régime du dictateur Fidel Castro à Cuba. Ils ont tout laissé derrière eux – leurs voitures, leurs meubles et même la nourriture dans le réfrigérateur – pour se refaire une vie aux États-Unis.

En raison de ce moment et des innombrables histoires de ce qui a été perdu, racontées par ses parents et grands-parents, Garcia dit qu’il sait à quel point la démocratie est fragile. Il a donc consacré sa carrière à la protéger par le journalisme, et maintenant il est le rédacteur en chef du Austin American-Statesman au Texas.

«J’ai une profonde appréciation pour les libertés que ce pays détient, en particulier le premier amendement», a-t-il déclaré. «Je pratique ouvertement le journalisme aux États-Unis, où à Cuba, ma ville natale, il n’y a pas de liberté de la presse. À Cuba, les journalistes finissent par être emprisonnés et réduits au silence. »

Garcia, 60 ans, d’Austin, se joindra à quatre autres Américains le mercredi 9 juin pour partager des histoires personnelles dans le cadre de l’événement Storytellers Project du réseau USA TODAY, «Je suis hispanique».

Regardez à 16 h HP / 19 h HE. Inscrivez-vous à l’avance pour recevoir un rappel et regarder sur la page Facebook, la chaîne YouTube ou le site Web de USA TODAY.

Garcia partagera son histoire dans le cadre de la série de soirées narratives «Je suis» en cours axées sur la façon dont la race et l’ethnicité se tissent à travers les identités américaines.

La série fait partie de l’engagement plus large de la société mère Gannett en faveur de l’équité, de la diversité et de l’inclusivité et présentera des émissions sur les expériences noires, asiatiques et autochtones en Amérique, entre autres.

Garcia sera rejoint par:

Christy Haubegger, 52 ans, de Los Angeles.

Marilyn Torres, 62 ans, de Laveen, Arizona.

Lily Be, 42 ans, de Chicago.

Charlie Echeverry, 42 ans, de Los Angeles.

Haubegger a lancé le magazine Latina en 1996, car elle a déclaré ne jamais se voir ni voir d’autres Latinas représentés dans les médias américains.

«Le lectorat du magazine a atteint des millions parce que des gens comme moi avaient faim de se voir», a déclaré Haubegger, maintenant vice-président exécutif des communications et directeur de l’inclusion chez WarnerMedia.

Inspirée par le succès de son magazine, Haubegger s’est lancée dans le divertissement, où elle a saisi l’occasion d’avoir un plus grand impact, en produisant les films «Chasing Papi» et «Spanglish».

«À travers mon histoire, je veux transmettre que la représentation compte. Plus précisément, la représentation dans les médias et le divertissement parce qu’il y a des milliards de personnes qui ne visiteront peut-être jamais les États-Unis mais qui regarderont probablement nos films et émissions de télévision », a-t-elle déclaré.

«Nous recherchons tous des reflets de nous-mêmes dans les médias, mais nous nous cherchons également au travail et dans nos communautés. Cette réflexion est la façon dont nous savons que nous comptons.

Diacre catholique et fondateur du collectif Black // Brown, Echeverry partagera son parcours de travail avec les pauvres au cours des 20 dernières années. Il dit que l’expérience de sa femme dans une salle d’attente d’hôpital a inspiré son histoire, ainsi que son travail de sensibilisation des sans-abri.

Torres, professeur au South Mountain Community College Storytelling Institute à Phoenix, expliquera comment elle en est arrivée à embrasser ses racines.

«J’ai grandi en tant qu’enfant voyageant entre l’île de Borinquen (Porto Rico) et Brooklyn, New York, dans les années 1960», dit-elle. «Ma famille était un arc-en-ciel de couleurs qui était enraciné dans la culture liée aux peuples africains, espagnols et taïno, riche en expression musicale, en art, en éducation et en« curanderisme ».»

Be, fondateur de la plate-forme de narration basée à Chicago, The Stoop, racontera une histoire amusante sur des adolescents latinos qui tombent amoureux les uns des autres tout en pensant qu’ils sont de différentes origines ethniques.

Leurs préjugés sont mis en évidence, a-t-elle dit, lorsqu’ils découvrent la vérité.

REGARDEZ: Épisodes du projet Storytellers

En savoir plus sur le projet Storytellers et postuler pour raconter une histoire sur https://www.storytellersproject.com/.

Dois savoir

Prochains spectacles