Je suis heureux d’être de retour dans une Ukraine déchirée par la guerre après que mon amant britannique m’a largué – mon pays a besoin de paix et moi aussi

LA réfugiée ukrainienne qui a été larguée par son rat d’amour britannique est de retour dans son pays déchiré par la guerre.

Sofia Karkadym, 22 ans, a annoncé qu’elle retournait dans sa patrie après que l’insensible Tony Garnett ait rejeté ses derniers appels à se remettre ensemble.

Sofia photographiée au début de son voyage sur le point de prendre un vol pour la Pologne

Sofia est maintenant de retour chez elle en Ukraine, où elle séjourne avec sa grand-mère Crédit : Entreprise

Le couple a fait la une des journaux lorsque Tony, 29 ans, basé à Bradford, était tellement épris de Sofia qu’il a quitté la mère de ses deux enfants, Lorna Garnett, pour elle après que le couple l’a accueillie.

Aujourd’hui, Sofia est de retour chez elle à Kolomyia, au sud de Lviv, où elle a été accueillie par sa grand-mère âgée après un voyage de 24 heures.

La jeune femme, titulaire d’un BSC en informatique, a déclaré au DailyMail qu’elle se sentait aussi à l’aise que possible en sachant que les forces russes étaient toujours dans son pays, mais a déclaré qu’elle se sentait mieux lorsqu’elle est arrivée en Ukraine, où elle peut parler son propre langue à nouveau.

“J’ai eu peur quand je suis arrivé à Lviv parce qu’une alarme s’est déclenchée à la gare. Et les gens pensaient qu’il pourrait y avoir une sorte d’attaque des Russes.

“Je peux sentir que mon pays est en dépression à cause de la guerre et de tout ce qui se passe dans le monde.

“Quand j’étais dans le bus, j’ai vu les funérailles d’un soldat. J’ai recommencé à pleurer quand j’ai vu ça. Cela m’a vraiment rappelé ce qui se passe ici. Des Ukrainiens sont assassinés et nos soldats sont aussi courageux Comme n’importe quel.”

Sofia, qui séjourne dans sa ville natale avec sa grand-mère pendant une semaine, prévoit de se rendre dans la capitale Kyiv pour rencontrer sa mère et sa sœur.

Alors que sa grand-mère craint que le voyage de Sofia à Kyiv ne soit dangereux car elle pense que les bâtiments gouvernementaux pourraient être attaqués par la Russie, la jeune femme est déterminée à revoir sa famille.

Sofia, qui a décidé de quitter le Royaume-Uni après sa rupture en larmes avec Tony, a déclaré au DailyMail : “Mon pays a besoin de paix et moi aussi”.

Alors qu’elle était sur le point de commencer son voyage de retour, la jeune femme de 22 ans a déclaré lundi au Sun : “Je retourne en Ukraine à cause de la situation avec moi et Tony ici en Angleterre.

« J’ai besoin du soutien de ma famille et parce que je ne les ai pas vus depuis six mois. Je dois y aller pour moi et prendre soin de moi.”

Il y a cinq mois, Tony et sa compagne de l’époque, Lorna, 28 ans, ont accueilli l’Ukrainien dans leur maison familiale.

Mais des tensions entre Toney et avec sa compagne de dix ans sont apparues presque d’emblée.

Tony a déplacé sa fille de six ans de sa chambre dans un lit superposé avec sa sœur de trois ans pour faire de la place, malgré les objections de Lorna.

Et Lorna a ensuite regardé avec horreur alors qu’il commençait à flirter avec Sofia.

Il peut parler le slovaque, qui est similaire à l’ukrainien, donc lui et Sofia discutaient dans une langue que Lorna ne pouvait pas comprendre.

Ils veillaient tard ensemble pour regarder la télévision après que Lorna se soit couchée, soit allée au gymnase ensemble et que Sofia ait commencé à lui préparer des repas.

En quelques jours, leur flirt s’est intensifié et après dix jours, Lorna a craqué et a demandé à Sofia de partir.

Elle a été stupéfaite quand Tony a dit: “Si elle y va, j’y vais.”

Ils ont déménagé et sont restés avec ses parents pendant un certain temps avant de trouver un logement à eux.

Mais quatre mois plus tard, Tony a également largué Sofia, la laissant sans le sou et vivant dans un logement d’urgence.

Cela s’est produit après qu’une dispute entre eux l’aurait vue “enfoncer un couteau dans le mur de la cuisine à plusieurs reprises alors qu’elle était ivre”.

Sofia a été arrêtée deux fois et a été avertie par les flics de ne pas contacter Tony.

Tony a accepté de conduire Sofia à l’aéroport lundi, et le couple a déclaré qu’ils resteraient amis.