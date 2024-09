« Je suis heureux de voir que leur propriétaire, [Steve]…

« Je veux dire que LeBron a signé une prolongation cet été alors qu’il n’a qu’une année garantie, mais je ne commencerais pas à considérer que cela va être le début du compte à rebours de sa carrière où il quitterait les Lakers et prendrait sa retraite parce qu’ils ont eu des difficultés tout au long de la saison », a déclaré McMenamin. « Il va suivre son propre calendrier. « Et je pense que lorsque ce sera la dernière marche de LeBron, peut-être la dernière marche plutôt que la dernière danse, nous le saurons tous. Nous le saurons tous et ce sera un incontournable à la télévision. Ce sera la tournée de LeBron qui viendra dans les 28 villes de la NBA et qui se terminera par un adieu spectaculaire. « Ce ne sera pas le genre de choses où, après la saison, il dira : « Au fait, c’était la dernière saison. [season]« Il va vouloir danser ou marcher pour quitter la NBA. »