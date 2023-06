« Je suis hanté par ça »: les survivants d’un accident de train mortel en Inde racontent leur traumatisme

BALASORE, Inde (AP) – Gura Pallay regardait un autre train passer à côté de celui dans lequel il était assis lorsqu’il a entendu un cri soudain et fort. Avant qu’il ne puisse comprendre ce qui se passait, il a été jeté hors du train.

Pallay, 24 ans, a atterri à côté des voies avec l’épave métallique du train dans lequel il voyageait et a instantanément perdu connaissance. La première chose qu’il vit en ouvrant les yeux fut les restes tordus de trois trains sur les rails.

Son train avait déraillé après être entré en collision avec un train de marchandises à l’arrêt. Un autre train de voyageurs, celui qu’il avait vu passer quelques instants plus tôt, avait heurté les wagons déraillés.

« Je l’ai vu de mes propres yeux, mais je ne peux toujours pas décrire ce que j’ai vu. Je suis hanté par ça », a-t-il déclaré dimanche dans un hôpital, où il était allongé sur une civière avec une jambe cassée et des blessures sombres au visage et aux bras.

Pallay est un ouvrier, comme la plupart des personnes à bord des deux trains de voyageurs qui se sont écrasés vendredi dans l’est de l’État d’Odisha, tuant 275 personnes et en blessant des centaines. Il se rendait dans la ville de Chennai, dans le sud de l’Inde, pour occuper un emploi dans une usine de papeterie lorsque le Coromandel Express s’est écrasé avec un train de marchandises, le faisant dérailler, puis a été heurté par un deuxième train venant de la direction opposée sur un piste parallèle.

« Je n’aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse arriver, mais je suppose que c’était notre destin », a-t-il déclaré.

Les enquêteurs ont déclaré dimanche qu’une défaillance de la signalisation pourrait avoir causé l’accident de trois trains, l’une des pires catastrophes ferroviaires de l’histoire du pays. Les autorités ont recommandé que le Bureau central indien des enquêtes, qui enquête sur les principales affaires criminelles, ouvre une enquête sur l’accident.

« Nous ne pouvons pas ramener ceux que nous avons perdus, mais le gouvernement est aux côtés des familles dans leur deuil. Quiconque est reconnu coupable sera sévèrement puni », a déclaré samedi le Premier ministre Narendra Modi lors de sa visite sur les lieux de l’accident.

L’accident s’est produit alors que le gouvernement de Modi se concentre sur la modernisation du réseau ferroviaire indien de l’époque coloniale.

Plusieurs survivants du crash ont déclaré avoir encore du mal à comprendre la catastrophe.

« Tout s’est passé si vite », a déclaré Subhashish Patra, un étudiant qui voyageait avec sa famille de Balasore à la capitale de l’État, Bhubaneswar, sur le Coromandel Express. Il prévoyait d’emmener sa mère dans un hôpital de Bhubaneswar pour se faire soigner d’une blessure à la main, puis de se rendre à Puri, qui abrite l’un des temples les plus importants d’Odisha.

La première chose à laquelle Patra a pu donner un sens après l’accident était le bruit des enfants qui pleuraient. Les gens criaient à l’aide dans le noir, et autour de lui gisaient des cadavres.

« Il y avait des cadavres tout autour de moi », a-t-il dit.

Patra a déclaré que le wagon dans lequel il se trouvait avait atterri avec la porte tournée vers le haut. Il a grimpé sur un tas d’épaves à l’intérieur du train et a réussi à s’en sortir.

À l’hôpital dimanche, la tête de Patra a été bandée de gaze alors qu’il attendait une IRM. Sa tête battait de douleur, dit-il, mais il était reconnaissant que lui et toute sa famille aient survécu.

D’autres n’ont pas eu cette chance.

Alaudin, qui porte un seul nom, a parcouru près de 200 kilomètres (124,3 miles) samedi de l’État du Bengale occidental au site de l’accident, pour rechercher son frère, qui était à bord d’un des trains.

Il a appris l’accident par la télévision. Lorsqu’il a essayé d’appeler le téléphone portable de son frère pour le surveiller, personne n’a répondu.

Inquiets, lui et sa belle-sœur se sont ensuite précipités sur les lieux de l’accident et ont passé tout le samedi à le chercher dans divers hôpitaux, espérant qu’il serait vivant. Mais le sort de son frère est resté inconnu alors que le nombre de morts continuait d’augmenter.

Affolés, ils se sont finalement rendus à la morgue, où le corps du frère d’Alaudin a été enveloppé dans un sac en plastique noir et placé sur des blocs de glace fondante.

« J’ai perdu mon frère, elle a perdu son mari », a déclaré Alaudin en désignant sa belle-sœur. « Et ses deux garçons ont perdu un père. »

Son frère avait 36 ​​ans, a déclaré Alaudin.

