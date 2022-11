Je suis ‘hanté’ – Hollywood Life

Pendant la plus grande partie de sa jeune vie, Selena GomezLe nom de a été synonyme d’un autre : Justin Bieber. Leur jeune amour a captivé une génération, et les hauts et les bas de leur histoire d’amour en montagnes russes ont été suivis à chaque étape via Instagram et les réseaux sociaux. Mais la jeune pop star admet tristement que la relation la « hante » depuis qu’elle s’est terminée dans son nouveau documentaire.

Dans Selena Gomez : Mon esprit et moiqui est sorti sur AppleTV + le 4 novembre, l’ancienne chérie de Disney donne un regard brut et sans précédent sur sa vie au cours des six dernières années, couvrant tout de son échec La relance Tour, son séjour dans quatre centres de traitement de santé mentale et sa lutte continue, encore aujourd’hui, pour gérer les douleurs de son lupus et de son diagnostic bipolaire. Mais bien qu’elle soit très franche sur son parcours pour se rétablir, le sujet de Justin est clairement celui qu’elle souhaite mettre au lit une fois pour toutes.

Justin n’est mentionné que deux fois dans tout le film. Le premier se situe dans les 15 premières minutes du documentaire. Après avoir traversé un dernier essai d’elle La relance show, Selena est vue dans les coulisses, pleurant de manière incontrôlable, clairement mécontente de la façon dont le spectacle s’est déroulé. “Ça craint”, dit-elle à son équipe. “Tout. Ça a l’air si mauvais. Je n’ai aucune idée de ce que je fous.

Alors qu’elle pleure plus fort, elle explique qu’elle voit cela comme sa chance d’être considérée comme une artiste sérieuse et plus adulte, et la pression est forte. Elle mentionne Jean Janik, président d’Interscope Geffen A&M Records, l’appelant plus tôt dans la journée pour parler de “toute la chanson avec Justin”, bien que l’on ne sache pas à quoi elle fait référence. Elle est cependant très directe sur ce qu’elle pense du fait que le monde est incapable de la dissocier de son ex.

“Quand vais-je être juste assez bien toute seule?”, demande-t-elle à haute voix. “Quand vais-je être bon juste moi-même, sans avoir besoin d’être associé à personne?” Elle ajoute plus tard: “Je ne veux rien de plus que de ne pas être mon passé et ça revient.”

La réponse à sa question, à sa grande consternation, n’est pas de sitôt. Quelques semaines avant le lancement du documentaire sur AppleTV +, la saga de Jelena est entrée dans un nouveau chapitre. la femme de Justin, Hailey Bieber, a parlé de la relation de Selena avec Justin sur le Podcast Appelez son papa en septembre 2022. Dans son interview sans retenue, Hailey a insisté sur le fait qu’il n’y avait jamais eu de croisement entre leurs vies amoureuses et a révélé qu’elle et Selena étaient “sans drame”. Cependant, relancer le sujet n’a suscité que des sentiments forts à la fois de sa base de fans et de celle de Selena. Presque immédiatement, Selena a été obligée de se tourner vers TikTok pour désamorcer la situation en appelant ses fans à la gentillesse. “J’étais comme, je vais juste dire:” Tout le monde soit gentil les uns avec les autres. Tout le monde se concentre simplement sur ce qui se passe dans le monde réel “, a-t-elle déclaré Pierre roulante à propos du poste.

Cela a ensuite conduit à la tristement célèbre réunion des femmes des semaines plus tard lors du gala de l’Academy Museum à Los Angeles le samedi 15 octobre. espérait que cela mettrait au lit les jours où ils étaient montés les uns contre les autres.

Mais Selena s’y efforce depuis des années : trouver le bon moyen de se distancer de sa relation passée. Dans le documentaire, Selena invite les caméras à la nuit où elle a reçu son prix McLean, un honneur qui lui a été décerné après avoir été admise à l’hôpital McLean de Boston après son épisode psychotique. Alors qu’elle se promène dans la salle lors de la cérémonie, d’innombrables personnes la remercient pour son courage d’avoir parlé de son diagnostic bipolaire et de son problème de santé mentale. Le moment frappe une corde sensible en elle. “Je pense que je suis prête à dire que je suis triste”, raconte-t-elle en voix off.

À partir de là, elle explique la signification de l’une de ses chansons les plus réussies à ce jour, “Lose You to Love Me”. Elle révèle qu’elle a écrit la chanson en 45 minutes et bien qu’elle traite de sa relation avec Justin, sa signification va encore plus loin que cela.

“C’est plus qu’un simple amour perdu”, raconte-t-elle. « C’est moi qui apprends à me choisir, à choisir la vie… La chanson parle de savoir que tu as complètement perdu chaque partie de qui tu es. Juste pour vous redécouvrir. Et Justine ? “Tout était si public”, a-t-elle ajouté. “Je me sentais hanté par une relation passée que personne ne voulait abandonner. Mais ensuite, je l’ai dépassé et je n’ai plus eu peur.

Elle veut dire par là qu’avec son album Rare, elle était enfin prête à exprimer tout ce qu’elle ressentait à propos de tous les moments de sa vie, y compris Justin – et cela l’a rendue d’autant plus forte. “J’ai l’impression que j’ai dû traverser le pire chagrin d’amour possible, puis tout oublier en un clin d’œil. Je pense juste que cela devait arriver. C’est la meilleure chose qui me soit arrivée. »

Le temps nous dira si elle peut vraiment s’en tenir à cette déclaration, mais entre-temps, “Lose You To Love Me” est devenue sa plus grande chanson de tous les temps, atteignant la première place du Billboard Charts aux États-Unis et deux d’autres pays, et le documentaire a déjà été célébré par les critiques et les fans pour le regard honnête sur ses problèmes très personnels.