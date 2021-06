Je suis grosse et enceinte – mon médecin m’a fait honte pour mon corps lors d’un rendez-vous et j’étais furieuse

UNE FEMME a révélé qu’elle avait été humiliée par son médecin après avoir accidentellement perdu du poids pendant sa grossesse.

Son médecin traitant avait exprimé qu’il s’inquiétait de sa perte de poids, mais l’OB/GYN lui a fait honte de ne pas en perdre plus.

Un médecin a fait honte à sa patiente après avoir perdu du poids pendant sa grossesse Crédit : TikTok

La femme était inquiète parce que son bébé pourrait être en détresse en raison de la perte de poids Crédit : TikTok

Dans une vidéo TikTok, la femme a partagé l’interaction qu’elle a eue avec un OB/GYN après être venue pour un examen.

Elle a dit au médecin – alors qu’elle jouait les deux rôles : « Bonjour, je suis enceinte d’environ 32 semaines et je viens de perdre beaucoup de poids parce que j’avais très mal la grippe et mon médecin traitant est vraiment inquiet à ce sujet et voulait que je prenne un rendez-vous. venir aujourd’hui pour que je puisse discuter de la reprise de poids. »

L’assistante, confuse, lui a alors dit : « Je vois, avez-vous déjà envisagé de marcher pour perdre du poids ?

« Mon Dieu, ma voisine a ce programme de marche génial qu’elle suit, laissez-moi le rechercher pour vous ! »

L’utilisatrice enceinte de TikTok a ensuite affirmé avoir dit à l’assistante: « Mon médecin était inquiet car j’ai perdu du poids et j’avais besoin d’en reprendre un peu pour le bébé. »

Elle a dit au médecin qu’elle était mal à l’aise Crédit : TikTok

Le médecin a affirmé qu’elle devrait marcher pour perdre plus de poids même pendant la grossesse Crédit : TikTok

L’assistante a insisté sur le fait que le programme serait parfait pour elle car elle avait encore besoin de perdre du poids.

« En parlant de ça, qu’est-ce que tu as mangé aujourd’hui ? l’assistant a demandé à la future maman.

Elle lui a alors dit : « J’ai en fait un trouble de l’alimentation avec lequel je lutte contre la restriction.

« J’ai un excellent nutritionniste et thérapeute. Cela me met vraiment mal à l’aise. »

L’assistante a quand même commencé à lui remettre une brochure avec le programme de marche, bien que la patiente ait dit qu’elle était mal à l’aise.

D’autres femmes sont immédiatement intervenues sur l’interaction en faveur de la mère enceinte.

Une personne lui a dit : « Chaque fois que je vais chez le médecin pour quoi que ce soit, ils blâment immédiatement mon poids et ne parviennent même pas à m’écouter ou à enquêter de manière adéquate.

Un deuxième a sonné qu’elle a perdu dix livres après avoir été malade avec Covid-19 et a en fait été félicitée pour l’avoir fait.

Et un troisième a commenté : « J’ai eu un médecin qui m’a dit que si je faisais plus d’exercice, cela réglerait ma dépression.