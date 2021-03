POUR cinq séries captivantes, les fans de Line Of Duty se sont gratté la tête sur l’identité du cerveau criminel «H».

Mais le secret le mieux gardé de la télévision est sous une clé si stricte que même l’homme accusé d’être le grand méchant ne le sait pas.

Adrian Dunbar, 62 ans, incarne le patron anti-corruption de la police à la langue argentée Ted Hastings dans la série à succès de la BBC de l’écrivain Jed Mercurio – et risque d’être emprisonné en tant que méchant à la fin de la saison dernière.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était H avant l’ouverture de la série six le dimanche 21 mars, l’acteur a déclaré: «C’est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Jed ne nous le fait pas savoir, n’est-ce pas? Qui sait?

«Les rebondissements de l’esprit de Jed. . . n’importe qui pourrait l’être. Dans la dernière bande-annonce, le doigt pointe dans toutes les directions que vous n’auriez pas imaginées.

«Donc, les indices sont là pour savoir qui sont les gens. Les choses seront révélées dans cette série. Je n’ai jamais été dans une série en cours avant et après la deuxième série, j’ai réalisé que l’écrivain avait le contrôle absolu de votre vie. Si Jed le veut, il pourrait simplement me jeter par la fenêtre. Donc, par conséquent, nous sommes tous vraiment gentils avec Jed. Il est notre meilleur compagnon.

La vie professionnelle d’Adrian est aggravée par sa co-star de longue date, Vicky McClure, 37 ans, lisant des scripts avant lui et le taquinant sur le destin de son personnage. Il a déclaré: «Ce n’est que lorsque nous obtenons les scripts que nous savons ce qui se passe.

« Casting Judi Dench serait un rire »

«Vicky a tendance à être la première personne à les lire, puis elle commence à être une idiote et envoie des textes comme, ‘Oh mon Dieu, épisode deux. Vous ne croirez pas ce qui est arrivé à votre personnage ».»

Dans la dernière série, l’Irlande du Nord Ted a évité de justesse d’être emprisonné en tant que H grâce aux efforts de ses collègues DS Steve Arnott, joué par Martin Compston, 36 ans, et DI Kate Fleming, joué par Vicky.

L’émission a été un succès d’audience pour la BBC depuis la première série en 2012, une durée presque inouïe dans le climat télévisuel moderne. Plus de neuf millions de téléspectateurs ont regardé la finale de la série cinq en mai 2019, ce qui en fait l’un des moments télévisés les plus regardés de l’année.

Adrian pense que son succès est dû à l’ancien médecin Jed, 55 ans, qui améliore constamment les scripts, ainsi que des cadres de télé patients qui s’en tiennent aux intrigues tortueuses. Et ce n’est pas seulement l’intrigue qui peut être complexe.

La bande-annonce de cette semaine pour la nouvelle série comprenait un indice pour emmener les téléspectateurs dans une chasse au trésor cryptique pour trouver une bande-annonce secrète bonus. Adrian a déclaré: «Jed a constamment amélioré son jeu. Chaque fois que nous recevons la nouvelle série, nous pensons: «Wow, il prend le standard».

«Si c’était en Amérique, après la deuxième série, elle aurait été remise à une équipe de scénaristes et nous aurions fait 13 épisodes par an et très vite nous nous serions essoufflés. Mais parce que nous avons eu un écrivain qui a décidé de rester avec lui parce qu’il l’aime et c’est son bébé, il a gardé le niveau assez remarquablement au fil des ans.

«Nous sommes donc presque dix ans et je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle bande-annonce – vous vous rendez compte après avoir vu cette bande-annonce que Jed l’a fait à nouveau. Il l’a encore fait, a le Dr Mercurio.

L’émission est connue pour amener des acteurs de renom à chaque série, avec des stars précédentes telles que Thandie Newton, Stephen Graham et Lennie James. Et Adrian a ses propres idées sur qui il aimerait voir ensuite.

Il a déclaré: «J’aimerais à nouveau travailler avec mon compagnon Gary Oldman. Je pense que Gary serait une personne intéressante à intégrer dans Line Of Duty. Nous avons beaucoup travaillé ensemble quand nous étions plus jeunes. J’adorerais avoir Judi Dench en tant que personnage. Ce serait un rire, ou Ian McKellan. Il y a tellement d’acteurs comme ça que nous pourrions entrer. Les crossovers seraient incroyables, n’est-ce pas?

Pour la prochaine série, la star de Boardwalk Empire et de Trainspotting Kelly Macdonald, 45 ans, intervient en tant qu’inspecteur en chef détective Joanne Davidson. S’adressant à l’Union d’Oxford, Adrian a déclaré: «Ils gardent le spectacle frais. C’est l’une des choses qui rend le spectacle unique car nous le cédons complètement à un chef de file.

«Nous disons simplement:« Ils sont le chef de file et c’est leur histoire », et nous devons entrer dans leur histoire. Nous avons toujours eu des acteurs vraiment puissants et des acteurs très intéressants.

«C’est un excellent casting. Ils trouvent toujours un acteur qui peut assumer ce rôle et courir avec. J’ai tendance à regarder l’émission en temps réel. Nous allons tous nous asseoir et le regarder avec le public. C’est la meilleure façon de regarder Line Of Duty et vous pouvez en parler toute la semaine. »

Comme le reste de l’industrie, la série a été touchée par des retards de tournage en raison de Covid-19, les travaux ayant finalement repris en septembre de l’année dernière.

‘Je dois parfois retenir Jed’

Et comme le reste d’entre nous, certains des acteurs portent un petit poids de verrouillage. Faisant référence au choix vestimentaire habituel de Martin et de son personnage DS Arnott, Adrian a déclaré: «Certaines personnes avaient l’air un peu porcines. Certaines personnes ne pouvaient pas enfiler leur gilet.

«C’était un défi car nous avons terminé le premier épisode, puis nous avons terminé. Donc, tout ce système de tournage de deux ou trois épisodes dans un bloc avait disparu. On pourrait être avec deux réalisateurs différents le même jour et ensuite sauter des scènes.

«C’était vraiment assez difficile en fait et le scénario est compliqué. À un moment donné, j’ai dû être incité par Jed, qui a dit: «N’oubliez pas que cela s’est produit». Ce n’était pas facile. »

L’humour léger et le lien de la vie réelle entre Adrian, Vicky et Martin – grâce aux soirées curry ensemble entre les tournages à Belfast – les ont non seulement aimés du public, mais ont probablement aussi gardé leurs personnages en vie.

Adrian a déclaré: «Jed parle du fait que lors de la deuxième série, nous avions une chimie. Et le public s’est vraiment réchauffé à nous trois et c’est là que le spectacle va exister. C’est là qu’il a su. C’est comme partir en vacances avec les mêmes trois personnes tout le temps.

«Comme si nous cuisinions tous les uns pour les autres. Mais rien de tout cela ne s’est produit cette fois. Normalement, nous sortons et nous allons dans des bars où certaines des autres productions seront présentes, comme celles de Game Of Thrones à Belfast, mais malheureusement, nous n’avions pas cela cette fois-ci.

Et il a ajouté: «J’avais déjà travaillé avec Vicky mais nous ne savions pas que la série décollerait, que nous deviendrions aussi gros. Maintenant, les seules personnes à qui nous pouvons parler de la folie, c’est les uns les autres. Le succès nous a rapprochés, bien sûr.

Les slogans nord-irlandais de son personnage, connus sous le nom de Tedisms, font également d’Adrian un favori des fans. Ils incluent «Je n’ai pas fait flotter le Lagan dans une bulle» – une référence à la rivière en Irlande du Nord.

Adrian a déclaré: « Je viens de jeter ces choses. Il y en a une nouvelle cette année, » Comme vous le souhaitiez « , ce qui signifie rester tranquille. Cela viendra. Je dois parfois retenir Jed et dire: «Je ne peux pas simplement dire ça. Je vais devoir en couper deux ou trois de cette scène car il y en a trop ». Alors je les rationne un peu.

«Il y a des jeux à boire où quelqu’un boit une pinte à chaque fois que vous dites« Mère de Dieu ». C’est super. Je ne le ferais plus mais quand j’avais 22 ans j’ai adoré.

«Je suis sur une peinture murale à Belfast avec« Flotter le Lagan dans une bulle »dessus. Vous savez que vous l’avez fait quand vous avez une peinture murale.

Les fans de la bande-annonce secrète supplémentaire de Line of Duty peuvent regarder la sortie de DS Steve Arnott de l’AC-12 – s’ils peuvent craquer une chasse au trésor cryptique

VOUS AVEZ une histoire? RING The Sun au 0207782 4104 ou WHATSAPP au 07423720250 ou EMAIL exclusive@the-sun.co.uk