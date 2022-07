Je suis furieux que l’école de ma fille oblige les filles à porter des collants noirs épais pendant la canicule

Une maman dont la fille devrait porter des collants noirs épais pendant la canicule a raconté sa fureur.

Le parent, qui ne souhaite pas être nommé, a déclaré que les élèves de la Thorp Academy de Ryton, Tyne and Wear, sont généralement obligés de respecter un code vestimentaire strict quel que soit le temps.

Les filles de la Thorp Academy de Ryton sont généralement obligées de porter des collants noirs épais 1 crédit

On leur a dit qu’ils pouvaient porter des vêtements pour la maison aujourd’hui et demain alors que les températures augmentent à travers le pays et que des millions de Britanniques travaillent à domicile.

Mais l’école Northern Education Trust dit qu’à tout autre moment, les filles doivent porter soit “des collants noirs opaques avec un minimum de 60 deniers” soit des pantalons.

Une maman inquiète a déclaré à Chronicle Live: “Pendant ce temps chaud et la canicule que nous connaissons, les filles de la Thorp Academy sont obligées de continuer à adhérer à la politique uniforme de porter des collants noirs et opaques – minimum 60 deniers.

“Je n’ai jamais eu de problème avec les règles de l’uniforme ; je vois l’uniforme comme une chose positive, et je pense que les collants vont bien – d’ordinaire.

“Mais pas par cette chaleur ! L’école ne bouge pas et pense qu’il est acceptable que les filles continuent à porter des collants noirs 60 deniers ou plus.”

La mère a ajouté qu’elle craignait que les filles ne soient plus sujettes aux infections fongiques si des bactéries se trouvaient dans leurs collants.

Elle aurait approché l’école directement, offrant une alternative sous la forme de socquettes au lieu de collants ou de pantalons épais et lourds.

Mais elle a l’impression que ses préoccupations sont ignorées.

Un porte-parole du Northern Education Trust a déclaré: “En raison du temps exceptionnellement chaud, nous avons fait des ajustements raisonnables pour les élèves du primaire et du secondaire concernant les exigences uniformes.

“Pour les élèves du secondaire, cela a inclus l’assouplissement de l’obligation de porter des blazers, à moins qu’ils ne le souhaitent.

“Nous ne commentons pas les cas individuels, mais nous sommes convaincus que les étudiants sont en sécurité et à l’aise pour leur permettre d’apprendre.

“La fiducie est également au courant de l’avertissement de temps extrêmement chaud pour lundi et mardi, et nous avons prévu deux jours non uniformes qui coïncident avec ces jours-ci pour collecter des fonds pour l’association caritative British Ukrainian Aid.”