Je suis furieux que le conseil m’ait dit de balayer ma rue alors que nous payons 125 £ par mois – c’est sûrement leur travail ?

Les résidents FURIOUS ont critiqué leur conseil pour leur avoir demandé de balayer les feuilles mortes car ils leur paient déjà 125 £ par mois d’impôt.

L’initiative «Big Sweep» a divisé l’opinion à Cardiff alors que le conseil encourageait les membres de la communauté à enlever eux-mêmes les feuilles d’automne des rues.

Malgré les réactions négatives, certains membres de la communauté sont plus qu’heureux de faire du bénévolat Crédit : Media Wales

Cela survient alors que le conseil a également suspendu les collectes de déchets de jardin en bordure de rue de décembre à février.

Un habitant qui s’est opposé au “Big Sweep” a demandé : “Où sommes-nous censés mettre les feuilles balayées, ils ont suspendu les collectes de bacs verts.”

Un résident furieux a déclaré à Wales Online : “Exactement 125 £ par mois [council tax] et ils veulent que je nettoie les feuilles, pas sous ma surveillance.”

Une autre personne a commenté: “S’il vous plaît, ne me demandez pas à moins que vous ne remboursiez une partie de ma taxe d’habitation!”

“Est-ce que les résidents qui obtiennent un remboursement de la taxe d’habitation pour faire votre travail à votre place?” Quelqu’un d’autre a ajouté.

Un résident en colère a commenté : “Ce n’est pas mon travail. Mon travail consiste à se plaindre lorsque les égouts obstrués par les feuilles provoquent des inondations et que les primes d’assurance augmentent à cause de toutes les réclamations liées aux inondations !”

Cependant, il y a des gens qui seraient heureux d’aider le Conseil de Cardiff.

Certains pensent que ce n’est pas le travail du conseil de balayer les feuilles dans les rues, l’un d’eux a dit : « Vous ne voyez pas le problème, nous ne payons pas le conseil pour balayer les feuilles, nous le payons pour fermer les routes et construire des pistes cyclables. “

Un autre a qualifié ceux qui s’opposent à l’idée de “résidents très délicats” et a déclaré que l’accent devrait être mis sur ceux qui veulent aider plutôt que sur les “détritus absolus”.

Un membre de la communauté qui m’a soutenu a fait l’éloge du programme. Il a déclaré : “Mes parents et grands-parents avaient l’habitude de toujours nettoyer devant la maison et les bordures. Cela m’est passé et j’espère que mes enfants suivront.”

Plus de gens ont soutenu le balayage d’automne, un autre a posté: “Cela s’appelle” être fier de son quartier “.

“Vous savez, comme balayer et laver les trottoirs devant votre maison comme le faisaient vos arrière-grands-mères, au lieu de vous asseoir et de dire” ce n’est pas mon travail “.

“La plupart des gens de nos jours semblent avoir perdu tout ce sentiment de fierté, bien que dans la rue à côté de nous, on remarque que certains le font encore.”

Un porte-parole du conseil de Cardiff a déclaré: «L’idée du« grand balayage »n’est pas pour le public d’effectuer le travail que le conseil fera, mais de tendre la main aux groupes communautaires et aux individus établis dans toute la ville, qui se portent volontaires pour aider dans le cadre de la campagne Love Where You Live – Love Where You Live, Keep Cardiff Tidy.

« Le ‘Big Sweep’ est en cours depuis sept ans à Pontcanna et Riverside et s’est depuis étendu à d’autres régions.

Il s’agit des résidents et du conseil travaillant ensemble pour enlever les énormes quantités de feuilles qui s’accumulent dans certaines rues.

“Le programme a été établi par la communauté et est extrêmement populaire avec des centaines de résidents qui y participent.

“Les balayages engendrent de la bonne volonté et un respect bidirectionnel entre les résidents et le personnel du conseil.”

Selon un porte-parole du conseil, la réduction des collectes de bacs de jardin pendant la période hivernale a été attribuée à une diminution de 80% des déchets au cours de ces mois.

Les efforts ont depuis été détournés vers la collecte du recyclage et des déchets domestiques et alimentaires qui augmentent tous à mesure que les gens passent plus de temps à l’intérieur pendant la période la plus froide, ont-ils ajouté.

Cependant, cette explication n’a pas satisfait certains résidents, car l’un d’eux a commenté : “Vous avez réduit la fréquence des collectes de bacs verts ? Les résidents sont beaucoup plus susceptibles de nettoyer à l’extérieur de leur maison/chemin si cela leur convient et les feuilles peuvent être déposées directement dans leurs bacs verts. , rien de tout cela ne collecte des sacs spécifiques malarkey – malheureusement le nôtre est plein.”

Les gens ne semblent pas disposés à répandre l’esprit “Love Where You Live”, certains qualifiant le conseil de “clowns incompétents” et de “tordus”.

Certains ont dit au conseil de “se bourrer” et de “faire son boulot”.

Une femme a affirmé qu’elle balayait la zone près de sa maison, mais que le conseil ne ramassait pas les débris.

Chaque année, je balaie les feuilles à l’extérieur de ma maison et je les laisse en tas pour que le conseil les ramasse – ils les laissent juste là – et ensuite elles s’envolent à nouveau.”

En accord, un autre a qualifié l’initiative de « blague » et « ils gaspillent notre argent dans des choses stupides et veulent que nous fassions leur travail gratuitement ! » ils ont continué.

Mais il y a encore de l’espoir pour le « Big Sweep » car de nombreux résidents sont plus qu’heureux d’aider.

Un parent a déclaré que l’idée s’est avérée être une excellente activité, ils ont dit : nous l’avons fait ces trois dernières années et cela semble être un moment fort de l’année de notre enfant de huit ans.”

