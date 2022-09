Je suis furieux d’avoir reçu l’ordre de retirer les drapeaux que je fais flotter pour la reine juste avant ses funérailles pour une raison ridicule

Un fan de ROYAL qui a célébré le jubilé de platine de la reine en faisant voler deux Union Jack devant sa maison est furieux après qu’on lui ait dit de les abattre après sa mort.

John Broadhead a déclaré que l’ordre du conseil était “carrément irrespectueux” pendant la période de deuil national – et il s’est engagé à maintenir les drapeaux en position privilégiée.

John Broadhead avec l’un des drapeaux devant son domicile à Farnham, Surrey 1 crédit

Le conseil du comté de Surrey a déclaré que les bannières “obstruent l’autoroute” et doivent être retirées 1 crédit

L’homme de 72 ans a déclaré avoir érigé les bannières patriotiques en mai de cette année pour marquer les 70 ans de règne du défunt monarque.

Des mois se sont écoulés sans aucun problème, mais, le 16 septembre – huit jours après le décès de Sa Majesté – il dit avoir reçu une lettre de son autorité locale.

Les responsables ont déclaré que les drapeaux “obstruaient l’autoroute” et ils lui ont ordonné de les abandonner immédiatement.

Un John livide, de Farnham, Surrey, a déclaré: “Les drapeaux sont levés depuis trois mois et demi et ce n’est qu’un problème maintenant.

“Je ne pouvais pas y croire quand j’ai reçu cette lettre. Cette semaine de toutes les semaines.

“C’est vraiment incroyable, carrément irrespectueux. Ce sont de vrais travailleurs.”

John, un directeur de magasin de vidéo de location à la retraite, insiste sur le fait que personne ne s’était plaint des drapeaux avant cette semaine.

En fait, il prétend que ses voisins les “adorent absolument”.

“Ils disent toujours à quel point c’est beau que je sois si patriotique”, a ajouté le fan des Spurs.

“Nous vivons dans une vallée très calme et ils ne dérangent personne.

“J’adore les motos et j’ai une Harley Davidson et les voisins ont certainement plus de plaintes à ce sujet que mes drapeaux.”

Pat Ward, qui vit localement, a déclaré: “C’est juste ridicule et injuste. C’est un bel hommage à la reine.”

Bien qu’on lui ait dit de les faire retirer dès que possible, John, qui se décrit comme “un vrai royaliste”, est catégorique sur le fait qu’il ne reculera pas et ne cédera pas au commandement “insensible” du Surrey County Council.

Le retraité a déclaré: “J’adore tout ça et les drapeaux n’iront nulle part. Je pense que je vais les laisser levés.

“Je suis allé déposer des fleurs après la mort de Diana et de la reine mère, c’est ce que je fais, donc ça a été un vrai coup de pied dans les dents.

“C’est l’année du Jubilé et la perdre presque tout de suite après a été un énorme choc pour tout le monde.”

Un porte-parole du conseil du comté de Surrey : “Nous avons le devoir de protéger la sécurité des autoroutes.

“Toute plainte sera examinée par le processus approprié.”

John avec l’une des bannières patriotiques à Farnham, Surrey 1 crédit

Le voisin de John, Pat Ward, a déclaré: «C’est juste ridicule et injuste. C’est un bel hommage à la reine ‘ 1 crédit