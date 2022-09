Je suis furieux car des arbres de 50 pieds bloquent la lumière et ruinent mon signal téléphonique – le conseil ne peut rien faire

Un HOMME a été laissé furieux sur une rangée d’arbres de 50 pieds qui bloquent la lumière et ruinent son signal téléphonique.

Carl Martindale, 49 ans, de Hull, affirme que les arbres imposants affectent sa qualité de vie, celle de sa femme et de leurs voisins.

Carl Martindale, 49 ans, fulmine contre les arbres de 50 pieds qui dominent sa propriété Crédit : MEN Media

Il dit que les immenses arbres affectent même son signal téléphonique et le service Sky Box Crédit : MEN Media

Les gros troncs se trouvent derrière la clôture de leur jardin commun, sur un terrain autrefois occupé par une usine Birds Eye.

Et un Carl mécontent affirme que les arbres bloquent la lumière naturelle dans leurs maisons, l’obligeant à garder les lumières allumées toute la journée alors que les prix de l’énergie montent en flèche.

L’homme de 49 ans dit également que les arbres interfèrent avec le service sur sa Sky Box et bloquent son signal téléphonique, rapporte Hull Live.

Carl a déclaré: “Nous avons emménagé dans le bungalow en avril de cette année et il y avait un arbre sur notre propriété devant la fenêtre de la chambre.

“Nous avons demandé à la société de logement de l’enlever pour laisser entrer la lumière, et ils l’ont trié sans problème.

“À côté de notre jardin commun, il y a une rangée d’arbres de 50 pieds qui ont été installés pour cacher l’ancienne usine Birds Eye.

“Mais, l’usine n’est plus là depuis des années et elle est juste utilisée pour stocker des caravanes – alors pourquoi doivent-elles être là ?”

Carl a également tenu à souligner à quel point les arbres ont incommodé les résidents et potentiellement mis leur vie en danger.

Il a poursuivi: “Cela bloque toute la lumière dans notre cuisine, nous devons donc garder les lumières allumées toute la journée, et cela bloque le signal sur nos téléphones et notre SKY box.

“Ce sont des services que nous payons, mais nous n’en avons pas pour notre argent.

“Si l’un de ces arbres tombait, il y aurait énormément de dégâts – il irait directement sur notre bungalow.

“Je ne comprends tout simplement pas pourquoi ils doivent mesurer 50 pieds de haut, ils ne cachent plus rien.”

Carl a expliqué que le conseil municipal de Hull avait déjà envoyé une ronde opérationnelle pour couper certaines branches en surplomb, plutôt que de réduire leur hauteur.

“J’aime les arbres, et je ne dis pas que je veux qu’ils soient entièrement coupés – je veux juste que le conseil les coupe à une hauteur raisonnable. Je pense qu’il est assez juste de vouloir de la lumière dans votre propriété”, a-t-il déclaré.

Cependant, un porte-parole a déclaré que si les arbres devaient être coupés en hauteur, ils repousseraient plus rapidement et se propageraient encore plus, ce qui causerait encore plus de problèmes aux voisins.

Un porte-parole du conseil municipal de Hull a déclaré: “Le personnel du conseil s’est occupé de couper les arbres là où ils surplombent les propriétés et d’enlever certaines des branches inférieures.

“Cependant, les habitants ont dit qu’ils ne voulaient pas que ces travaux soient effectués, alors nous sommes partis sans les faire.

“Il n’est pas possible de réduire la hauteur des arbres, car les arbres repousseraient très rapidement à partir du moment où ils ont été coupés et se propageraient davantage, ce qui aggraverait la situation pour les résidents.

“Nous reviendrons avec plaisir tailler et enlever les branches inférieures si c’est ce que veulent les résidents.”