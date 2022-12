Je suis furieux après qu’une TOILETTE PORTATIVE de type TARDIS ait été jetée sur ma place de parking – j’ai dû laisser une note de colère

UN TYPE a été stupéfait de trouver des TOILETTES PORTATIVES de type TARDIS abandonnées dans son espace de stationnement.

Awais Shahzada était revenu de la salle de sport lorsqu’il a trouvé le visiteur malodorant qui ressemblait remarquablement au célèbre poste de police du Dr Who.

Les toilettes portables avaient une ressemblance frappante avec la célèbre Police Box du Dr Who Crédit : Kennedy News

Perplexe face à la boîte sous-évaluée, Awais a giflé une note hilarante dessus Crédit : Kennedy News

Perplexe devant les toilettes – abandonnées par les constructeurs – il a collé une note dessus demandant au Dr Who de changer son “espace-temps sh ***er”.

Awais, de Redbridge, dans l’est de Londres, a déclaré: “J’ai envoyé un message à mes amis à ce sujet et ils disaient tous que je devrais le repousser ou qu’ils pourraient venir le lendemain et le déplacer.

“Je ne me suis jamais fâché [about it] parce que c’est des toilettes, c’est plutôt marrant.

“Peut-être que le Dr Who a dû réduire la crise du coût de la vie ? Cela doit coûter très cher pour entretenir cette machine à voyager dans le temps et voyager dans l’espace également.”

Bien qu’il ait dû se garer ailleurs, Awais a vu le côté amusant et a gribouillé une note qu’il a collée à la porte.

Il disait: “Salut Dr Who. Mate, vous avez garé votre espace-temps sh ** ter sur ma place de parking. Pouvez-vous s’il vous plaît le déplacer? Merci!”

L’employé du gouvernement local a posé à côté pour une série de clichés avant de contacter son agent immobilier le lendemain qui l’a fait déménager.

Le «Turdis», comme l’a marqué un joker en ligne, a été déplacé vers une parcelle d’herbe à proximité, mais avait toujours la note sur le devant.

Awais a déclaré: “Si j’avais décidé d’être effronté et d’y mettre des toilettes et que quelqu’un y ait mis une note, je l’enlèverais pour m’éviter de l’embarras.”

L’homme de 32 ans a partagé ses photos sur les réseaux sociaux, la publication accumulant près de 200 likes, commentaires et partages.

Les utilisateurs des médias sociaux ont trouvé l’incident hilarant et ont commenté sa situation difficile.

L’un d’eux a plaisanté : “J’ai raté une occasion de dire ‘Turdis’ là sûrement.”

Un autre a commenté: “Dr Poo dans son Turdis.”

Tandis qu’un troisième carillonnait : “Qui jette sa tourbière sur la propriété de quelqu’un ?”

Site Equip, propriétaire des toilettes portables, a refusé de commenter.