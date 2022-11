Je suis furieux après qu’on m’ait refusé un remboursement de 1 500 £ pour des vacances de rêve pour une simple erreur

Un DAD a fustigé une entreprise de vacances après avoir refusé de le rembourser pour un voyage annulé – car il avait changé son adresse e-mail.

Tim Mortimer, de Kensington, au sud-ouest de Londres, a vu ses vacances à Florence, en Italie, avec sa fille de 13 ans annulées en raison de restrictions pandémiques.

Tim Mortimer s’est vu refuser un remboursement pendant près de trois ans Crédit : Tim Mortimer

Et il s’est battu pour récupérer l’argent pendant près de trois ans après l’annulation du voyage – car il n’avait plus accès à l’adresse e-mail qu’il avait utilisée pour réserver les vacances.

Tim avait réservé le voyage via Lastminute.com en utilisant son adresse e-mail professionnelle au début de 2020 avant que les fermetures mondiales ne mettent un terme à ses projets de vacances.

Cependant, il dit que Lastminute a refusé de le rembourser à moins qu’il ne puisse fournir une preuve d’achat – qui se trouve sur son ancien compte de messagerie qu’il a supprimé lors de la fermeture de sa société de publicité.

Ceci malgré les affirmations de Tim selon lesquelles il a toujours le même passeport et les mêmes coordonnées bancaires, ainsi que le numéro de confirmation de réservation et le numéro de billet.

La seule chose qu’il n’a pas pu produire était la preuve qu’il possédait l’adresse e-mail jointe à la commande.

Il a déclaré à The Sun Online : “Ils ne sont intéressés par aucun contact avec moi.

“Ces gens ont juste gardé l’argent et le rendent difficile à récupérer.

“C’est du vol.”

Lastminute dit qu’ils ont depuis contacté Tim et qu’ils ont procédé à un remboursement.

Tim a ajouté: “Je n’ai rien demandé d’autre que mes droits.

“Ils me dressent des barrières pour prouver que je suis moi-même.”

Tim pense également que de nombreuses autres personnes auront traversé la même épreuve.

Il a déclaré: “Toutes ces familles qui souffrent … ce n’est pas le cas.

“Je me soucie de mon argent, mais je me soucie beaucoup plus du fait que tant de gens sont malmenés.

“Je veux faire appel à d’autres personnes pour qu’elles réalisent le pouvoir de leur peuple… ces personnes [Lastminute] faut punir”.

Depuis l’annulation, il dit avoir reçu un certain nombre de courriels lui disant qu’il a droit à un remboursement, avec un lien pour terminer le processus.

Cependant, bien qu’il ait essayé “plus de 20 fois”, il n’a apparemment reçu que des messages d’erreur, indiquant que le remboursement ne pouvait pas être effectué.

Une fois qu’il a été transféré au service client par téléphone, il dit qu’on lui a dit qu’il avait passé la sécurité et qu’il lui suffisait de leur envoyer un e-mail avec tous les détails et que tout serait réglé.

Cependant, ils auraient répondu à son e-mail en disant qu’ils ne pouvaient pas traiter avec lui car il n’utilisait pas la même adresse e-mail, même si cela avait été expliqué au téléphone.

Il a déclaré: “C’est de la fraude.

“Pourquoi ne pas simplement rembourser la carte utilisée pour acheter le séjour ?”

Un porte-parole de Lastminute a déclaré : « Nous sommes désolés d’apprendre que le client n’est pas satisfait. Nos équipes ont suivi les processus disponibles pour accélérer le remboursement autant que possible mais, malheureusement, il y a des délais dans les virements bancaires qui sont hors de notre contrôler.

« Dans ce cas, le client a contacté nos équipes depuis une adresse mail différente de celle utilisée pour la réservation, ce qui a malheureusement retardé le processus.

“Afin d’être en conformité avec la réglementation générale applicable en matière de protection des données, nous devons suivre des procédures spécifiques lorsqu’un client souhaite apporter des modifications à une réservation, comme utiliser la même adresse e-mail pour demander toute modification.

“Cependant, nos équipes ont pu traiter le remboursement et les fonds seront chez le client dans les prochains jours.”