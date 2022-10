Je suis furieux après qu’on m’ait facturé des prix de vol à la lumière du jour dans la “boulangerie la plus chère de Grande-Bretagne” – c’est une arnaque

Des clients HORRIFIÉS ont accusé “la boulangerie la plus chère de Grande-Bretagne” de “vol en plein jour” après avoir vu le prix d’un seul cookie.

Une boulangerie chic de Londres a été critiquée par des visiteurs indignés qui ont été choqués de découvrir que les cookies leur coûteraient 25 £ après que les prix du menu aient été cachés.

Un des cookies de Cédric Grolet vous coûtera 25 £ 1 crédit

Les visiteurs d’une boulangerie chic de Londres ont été indignés lorsqu’ils ont découvert que les cookies coûtaient 25 £ Crédit : BPM

Cédric Grolet a ouvert ses portes à l’hôtel The Berkeley London plus tôt cette année et est connu pour être l’une des meilleures pâtisseries en dehors de Paris.

Le chef pâtissier, dont l’entreprise porte son nom, a remporté plusieurs prix pour ses créations, mais ses prix ont suscité la fureur.

Dans un TikTok, un utilisateur a été choqué de découvrir que sa facture s’élevait à 34 £ après avoir commandé un thé à la menthe et un cookie apparemment simple, qu’il a décrit comme un “vol à la lumière du jour”.

La boulangerie de Knightsbridge a suscité beaucoup d’attention en ligne, un utilisateur de TikTok a filmé des pâtisseries affichées sur le comptoir et a déclaré : “Vous savez qu’il ne faut jamais faire confiance à un endroit qui n’a pas de prix ou de menu.

“Donc, il y avait tous ces beaux produits mais n’avait aucune idée de combien c’était.”

Après avoir goûté au cookie coûteux, ils ont ajouté : “C’était un bon cookie, mais ce n’était pas extraordinaire.”

Dans les commentaires, une personne a déclaré: “La façon dont ma mâchoire est tombée.”

“25 £, c’est le territoire du gâteau d’anniversaire”, a ajouté un autre.

Un troisième a écrit: “Vous avez été arnaqué.”

Pour 85 £, vous pouvez profiter de toute l’expérience du thé de l’après-midi Goûter, que The Berkeley décrit comme : “La fusion de Cédric Grolet du Goûter (la tradition française des collations sucrées) et du meilleur du thé britannique de l’après-midi présente des signatures et de nouvelles créations salées et sucrées avec des instants de surprise.”

Mais tout le monde n’est pas tenté par le menu, une personne a écrit sur Twitter : “Je viens de regarder un TikTok de la boulangerie la plus chère de Londres.

“Parfois, je pense que Londres n’est qu’une expérience sociale pour voir jusqu’où ils peuvent aller avec des prix excessifs et s’en tirer.”

La section des commentaires a également révélé une aversion commune pour le gâteau au fromage signature.

Une personne a dit: “J’ai eu le gâteau au fromage et je n’ai pas été impressionné, j’y retournerai pour essayer les pâtisseries.”

“J’ai essayé leur gâteau au fromage et ce n’était pas bon du tout”, a ajouté un autre.

Cédric Grolet propose également une « expérience immersive » où vous pourrez déguster cinq dégustations signatures sucrées et une salée, accompagnées de champagne.

Mais cela coûtera 135 £ par personne.

Chef pâtissier de renommée mondiale Cédric Grolet à la Patisserie de Berkeley Crédit : Times Newspapers Ltd