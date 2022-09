Je suis furieux après qu’on ait servi à ma fille une misérable tranche de pizza “en carton” pour son dîner scolaire – c’est un scandale

Une maman est furieuse après qu’on ait servi à sa fille une misérable tranche de pizza “en carton” pour son dîner scolaire.

La maman, qui ne voulait pas être nommée, a posté une photo de la nourriture “triste” et du “petit dessert” servis à midi.

Une école a été critiquée pour la pizza qu’elle servait à l’heure du déjeuner Crédit : Gazette du soir

Elle a dit que le dessert était “minuscule” et a ri de la gravité de la situation Crédit : Gazette du soir

La Thornaby Academy, dans le North Yorkshire, a été critiquée après que la femme ait déclaré que la nourriture était trop chère pour ce qu’elle est.

Elle prétend que la tranche de pizza coûte à elle seule 1,65 £ et est une “monstruosité”.

La mère célibataire a dit qu’elle avait ri de la mauvaise qualité de la nourriture après que l’école avait précédemment déclaré que cela améliorerait cette année scolaire.

Elle a déclaré à TeesideLive: “Cette monstruosité est ce que la Thornaby Academy pense appropriée pour servir les enfants à 1,65 £ la part.

“En fait, nous hurlions à quel point [the dinner] a été.

“Je me suis dit” qu’est-ce que vous nourrissez ces enfants pour 1,65 £ “.

“Une tranche de pizza triste qui ressemble plus à du carton.

“Les gens disaient ‘est-ce un peu de bacon sur le dessert’ mais ce n’est pas le cas, c’est une petite tranche de fraise.

“Ils ont posté un message disant que les dîners seraient bien meilleurs que l’an dernier. Je n’arrête pas de penser ‘quelle délicatesse vont-ils proposer aujourd’hui ?’

La mère a déclaré qu’elle était déjà ennuyée par l’académie après avoir été forcée de dépenser 100 £ pour trois paires de chaussures en raison d’une politique uniforme stricte.

Sa fille, qui souffre de troubles musculo-squelettiques, a été obligée de se promener “à l’agonie” après que l’école eut déclaré qu’elle portait des chaussures inappropriées.

“Mon enfant a un problème avec ses articulations”, a-t-elle ajouté.

“Elle a été référée au département musculo-squelettique. Je suis entré et j’ai expliqué à l’école, j’ai dit qu’elle avait besoin de chaussures solides dans lesquelles elle pouvait mettre des semelles.

“Ils ne l’ont pas laissée porter des baskets jusqu’à ce qu’elle reçoive une note, ce qui devait être dans une semaine.

“Une toute nouvelle paire de chaussures que je lui ai achetée ne lui allait pas, elle lui a donné des ampoules.

“Alors je lui ai envoyé des baskets Converse noires pour une journée.

“Trois professeurs différents l’ont emmenée pour l’essayer.”

énervé

L’école a déclaré qu’elle était déçue du problème des dîners scolaires et que toute la nourriture est fournie par le fournisseur de nourriture distinct Mellors.

Un porte-parole de la Thornaby Academy a déclaré: “Bien que nous ne fassions aucun commentaire sur des cas individuels, l’académie a mis en place une politique uniforme claire.

“Nous pensons que le port de l’uniforme joue un rôle précieux en contribuant à l’éthique de l’académie et en donnant le ton à notre travail avec les étudiants.

“Nous visons à garantir que notre politique est juste et raisonnable et que l’uniforme scolaire est abordable et durable, en particulier dans le climat financier actuel.

“Nous fournissons un uniforme scolaire gratuit à tous les élèves de 7e année lorsqu’ils commencent à l’académie, ainsi qu’un programme d’uniformes pré-aimé.

“Nous détenons un stock d’autres articles d’uniforme, y compris des chaussures d’école, pour soutenir nos élèves et leurs familles.

“L’académie est déçue d’apprendre un possible problème concernant son nouveau fournisseur de restauration Mellors, car cette question n’avait pas été soulevée directement avec l’école.

“Thornaby Academy prend au sérieux les normes de restauration scolaire et le respect des normes des écoles alimentaires et enquêtera sur la question en collaboration avec les traiteurs.

« Cependant, Mellors s’est déjà excusé sans réserve.

Le Sun a contacté Mellors pour un commentaire.