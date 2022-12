Je suis furieux après que mon voyage en train de 3 heures ait coûté près de 600 £ – c’est la même chose que le vol vers l’Australie et il ne s’est pas présenté

Un HOMME est resté furieux après que son voyage en train ait coûté le même prix qu’un vol vers l’Australie – et que le train ne soit même pas arrivé.

L’artiste George Ikediashi, 37 ans, a été facturé 589 £ pour un billet de première classe de Brighton au Pays de Galles ce week-end pour une représentation spéciale.

George a été laissé furieux après que son train, qui a coûté près de 600 £, ne soit même pas arrivé 1 crédit

Il a dit que les billets exorbitants coûtaient plus qu’un vol pour l’Australie 1 crédit

Mais le chanteur George a vu le voyage de retour sur le train de 10h05 de Bangor soudainement annulé à 10h07.

George a ensuite été choqué de voir que le prochain train a également été annulé.

Et le match retour, qui devait durer environ cinq heures, a fini par en prendre 10.

Son billet était également censé inclure un dîner de Noël sur la section Londres Euston-Bangor, mais le manque de personnel signifiait que cela ne s’était pas produit.

Les fans de George ont souligné qu’il existe des vols aller simple moins chers vers l’Australie pour 568 £ pour un trajet de près de 10 000 milles, par rapport à son aller-retour de 650 milles.

L’artiste a tweeté ses frustrations à Avanti dimanche: “589 £ était le coût de votre billet de retour en 1ère classe, @AvantiWestCoast

“Hier, le conducteur a annoncé qu’il n’y aurait pas de service de 1ère classe sur le 1610 d’Euston à Bangor. Ce matin, vous avez annulé le train 1005 de Bangor à Euston à… 1007.”

Le coût même a laissé les gens bouche bée sur les réseaux sociaux.

Une personne a répondu : « CINQ CENT QUATRE-VINGT-NEUF LIVRES RÉELLES ?

Mike, d’Avanti, a répondu sur Twitter: “Je suis vraiment désolé d’entendre cela, si vous cherchiez à aller plus loin, veuillez soumettre vos commentaires et vos billets ici et cela sera examiné pour vous.”

L’interprète a répondu: “Oh, à 589 £, je ne devrais pas être celui qui cherche à aller plus loin, Mike. Mais bien sûr, je le ferai. Merci.

“Joyeux Noël et salutations hivernales @AventiWestCoast Vous venez d’annuler le prochain train. Intéressant que je ne puisse plus vous taguer. Service superlatif.”

L’artiste a déclaré qu’il avait convenu avec les clients qui l’avaient réservé qu’il devrait voyager en train en première classe afin de garantir une place et un dîner en raison de l’horaire serré une fois arrivé dans le nord du Pays de Galles.

Un porte-parole d’Avanti West Coast a présenté ses excuses à George dans un communiqué.

Ils ont déclaré: «Nous sommes désolés d’apprendre l’expérience de ce client et nous sommes heureux de le contacter pour examiner sa plainte.

« Au cours des derniers mois, notre seul objectif a été de faire tout ce que nous pouvions pour revenir à une opération plus résiliente et fournir plus de services à nos clients et à nos communautés.

« Fondamentalement, notre nouveau calendrier est basé sur une liste solide et durable pour nos employés sans compter sur les heures supplémentaires, et a été réalisé en travaillant avec nos employés et les syndicats.

“Cela offre un meilleur modèle de travail pour le personnel et nos clients bénéficieront de plus de trains et d’une plus grande connectivité.”