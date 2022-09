Je suis furieux après que McDonald’s ait refusé de me donner une tranche de FROMAGE – c’est fou

Un HOMME est resté furieux après que McDonald’s ait refusé de lui donner une tranche de fromage – et cela s’est produit plus d’une fois.

Le musicien Louis Wright s’est retrouvé les mains vides après avoir tenté d’acheter un hamburger végétalien McPlant sans fromage végétalien et une tranche de fromage séparée dans une autre boîte.

Crédit : Kennedy News and Media

Crédit : Louis Wright/Triangle News

Crédit : Louis Wright/Triangle News

Louis a téléchargé l’argument sur TikTok, où il a accumulé plus d’un million de vues après que le restaurant ait refusé sa simple demande.

Le personnel a refusé de lui servir la tranche solitaire car cela allait “à l’encontre de tout le truc végétalien”, le responsable lui disant qu’il pourrait “avoir beaucoup d’ennuis” ou même être renvoyé si Louis ajoutait du fromage normal au McPlant.

Louis a été abasourdi après s’être vu refuser le service pour la même commande quelques nuits plus tôt, avant de retourner tout filmer.

Dans le clip viral, Louis explique : “En gros, il y a deux nuits, nous sommes allés chez McDonald’s, je voulais un McPlant mais je voulais du fromage normal dessus.

“Ils ne le serviraient pas avec le fromage normal. Je l’ai, des allergies, alors je l’ai demandé séparément dans une boîte.

“Ils ne m’ont pas donné le fromage, ils ont refusé de me servir le fromage, alors je suis de retour pour me venger par pure rancune.”

Les images montrent Louis s’arrêtant au service au volant et commandant un repas McPlant moyen.

Il ajoute: “Sur le McPlant, pourrais-je avoir du fromage normal au lieu du fromage végétalien s’il vous plaît?”, mais le serveur lui dit que le restaurant “ne peut pas faire cela car cela va à l’encontre de tout le truc végétalien”.

Ayant anticipé la réponse de l’employé, il demande s’il peut avoir le hamburger sans fromage, ainsi qu’une tranche de fromage à part.

Bien que la commande ait été approuvée, ce n’était que le début de l’épreuve “cauchemar” du musicien.

Cependant, un autre membre du personnel est venu à la voiture de Louis et lui a dit qu’il “ne peut pas faire ça” car il avait commandé un produit végétalien.

Un Louis déconcerté s’est compromis en demandant une tranche de fromage dans la boîte tout en disant qu’il paierait le prix fort pour un cheeseburger.

Il a dit: “Je prends le McPlant, pas de fromage, puis je prendrai un cheeseburger, avec rien à part le fromage dans une boîte.

“Je paierai le prix total du cheeseburger. Je veux juste un cheeseburger, pas de petit pain, rien à part le fromage.”

Après ses protestations, le gérant du restaurant a été amené à parler à Louis.

Le TikToker a révélé qu’il s’agissait du même responsable auquel il avait parlé lors de la tentative de commande de la tranche de fromage quelques jours plus tôt.

“Je ne vais pas vous le vendre, car vous allez le mettre dans le burger”, a déclaré le gérant.

« J’ai le droit de faire ça », dit Louis. “Ce n’est pas à vous de dire si je peux ou non mettre le fromage dans mon burger.

“Je veux juste un morceau de fromage séparément. Vous ne pouvez pas déterminer où je vais le mettre.”

Le gérant a alors obstinément répondu : « Vous pouvez vous plaindre au siège social si vous le souhaitez.

“Ils vous diront la même chose. Vous ne pouvez pas mettre du fromage normal dans le hamburger. Si vous le mettez là-dedans et que vous le collez ensuite sur les réseaux sociaux en disant regardez ce que nous avons fait, c’est moi qui suis viré.

“J’ai une femme et des enfants. Je ne vais pas me faire virer pour une tranche de fromage.”

Stupéfait du ridicule de la conversation qu’il avait, Louis remarqua : “Je pourrais rentrer chez moi et y mettre une brique et la mordre et dire ‘regarde, j’ai trouvé une brique dans mon burger’.

“C’est à moi de le faire. Je veux juste une tranche de fromage mec.”

Après que le manager se soit tenu debout de manière déconcertante, un Louis frustré a qualifié leur position de “putain de stupide”.

“Il ne me servirait pas de fromage au cas où je le mettrais dans mon hamburger. Il m’a servi des bouchées au fromage, j’ai acheté des bouchées au fromage ! Je vais les mettre dans mon putain de cul pour tout ce qu’il veut. La mission 2 a échoué.”

Mais c’était la troisième fois de la chance pour Louis dont l’histoire bizarre avait une fin heureuse.

Après avoir parlé à un employé qui avait regardé sa précédente vidéo TikTok, il a finalement mis la main sur le repas souhaité lors d’une troisième visite, ce qui a conduit à des célébrations et à une bouchée tant attendue dans le hamburger.

Les TikTokers n’ont pas tardé à commenter sa situation alors que des milliers de personnes ont laissé des commentaires sur la vidéo virale.

“Comment est-ce que ça les regarde ce que vous faites avec votre nourriture?”, A demandé l’un d’eux.

“Tu as même dit que tu paierais le prix fort d’un cheeseburger ! Pour une TRANCHE de fromage !”

Tandis qu’un second demandait : “Pourquoi gardent-ils ce fromage ? Qui leur a fait du mal ?”

D’autres ont remis en cause la logique du restaurant, l’un d’entre eux demandant : “Donc, si je commande un burger McPlant, n’ai-je pas le droit de commander un Big Mac pour un ami, juste au cas où je mangerais de la viande et mettrais du fromage dans mon burger ?”.

Un porte-parole de McDonald’s a déclaré: “Nous nous excusons que le client ait été déçu de son expérience à cette occasion.

“Nous comprenons que le membre de l’équipe suivait notre conseil aux restaurants qui est de ne pas personnaliser le produit avec des ingrédients non végétaliens pour protéger son intégrité.

“Cependant, nous acceptons que les directives aient pu être mal interprétées à cette occasion et l’équipe du restaurant en ait été informée.

“Nous encourageons le client à contacter notre service clientèle qui pourra l’aider à trouver une solution.”

Crédit : Louis Wright/Triangle News