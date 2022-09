Une maman a critiqué l’école de sa fille après l’avoir renvoyée chez elle en disant que sa jupe était trop courte – bien qu’elle l’ait portée le dernier trimestre.

Nicola Parkinson, 34 ans, affirme que Mia a été expulsée du Handsworth Grange Community Sports College à peine dix minutes après le début du nouveau mandat.

Nicola a dû débourser 60 £ sur de nouvelles jupes pour que Mia la ramène en classe 1 crédit

La jeune fille de 12 ans dit que les enseignants n’ont soulevé aucun problème au sujet de son uniforme le dernier trimestre 1 crédit

La mère de quatre enfants dit que l’école de Sheffield, dans le sud du Yorkshire, a renvoyé des hordes d’enfants à la maison le premier jour en raison de leur politique d’uniforme sévère.

Elle dit que les enseignants ont envoyé Mia, 12 ans, faire ses bagages peu de temps après son arrivée pour son premier jour de retour, lui disant que la jupe qu’elle portait était trop courte.

Mais la femme de 34 ans insiste sur le fait que c’est la même jupe qu’elle a portée pendant tout le dernier mandat, ce qui n’a posé aucun problème.

Nicola a maintenant été obligée de débourser 60 £ sur quatre nouvelles jupes plus longues pour ramener Mia dans la salle de classe.

La mère a dénoncé le lycée pour sa politique uniforme stricte au milieu de la crise du coût de la vie qui sévit dans le pays.

Elle a déclaré au Mirror: “Nous n’avons pas l’argent pour continuer à acheter un nouvel uniforme par jour dans le nouveau mandat.”

Le cousin de Mia, Ethan Teasdale, âgé de 13 ans, a également été renvoyé chez lui le premier jour de la même école après que le personnel l’ait réprimandé pour ses baskets qui ont une bordure dorée.

Sa mère, Lauren Parkinson, aurait été informée qu’il n’était pas autorisé à revenir sur les lieux tant qu’il n’avait pas de chaussures différentes.

Elle a dû utiliser une option de crédit acheter maintenant, payer plus tard pour s’offrir une deuxième paire de baskets noires unies sans les moindres détails.

Mais Lauren a également soutenu que l’école n’avait pas sourcillé lorsqu’il avait porté les chaussures l’année dernière.

La maman furieuse a déclaré: “J’ai demandé à l’école pourquoi ils n’étaient pas autorisés, car il avait le même style l’année dernière, et ils ont dit qu’ils sévissaient.

“J’ai dû dépenser 110 £ pour certaines Nike Air Force One car elles étaient totalement noires. J’ai dû l’acheter sur Klarna pour pouvoir la rembourser chaque mois.

“Ils vont à l’école pour s’instruire. Quelle différence fait un tout petit peu de garniture dorée ? Il a perdu une semaine d’école à cause de ça.”

Bev Matthews, directeur général de Minerva Learning Trust, qui gère le Handsworth Grange Community Sports College, a déclaré que seuls cinq étudiants avaient été suspendus le premier jour du trimestre.

Elle a poursuivi: “Aucun élève n’a été renvoyé chez lui pour avoir porté un uniforme incorrect

“Tout élève qui arrive à l’école sans le bon uniforme se voit offrir un article de remplacement du stock de l’école.

“Nous ne nous attendons pas à ce que nos parents achètent de nouveaux articles d’uniforme.

“Notre politique d’uniforme est restée la même au cours des cinq dernières années et est clairement énoncée sur le site Web de notre école.

“Les parents et les élèves ont été rappelés à nos attentes avant et pendant les vacances d’été et ont eu amplement le temps d’acheter des uniformes scolaires conformes à notre politique en matière d’uniformes.”

Mme Matthews a ajouté: “Nous comprenons les difficultés que vivent actuellement certaines familles.

“Nous avons distribué des uniformes gratuits à un certain nombre d’étudiants ces derniers jours.

“Nous avons également un fonds d’aide aux personnes handicapées qui est accessible à toute famille ou enfant qui a besoin de soutien pendant cette période difficile.

“Tous les parents/tuteurs ont été informés du soutien dont ils disposent et ont accès au formulaire sur le site Web de notre école où ils peuvent demander de l’aide pour tout article d’uniforme avec lequel ils rencontrent des difficultés.

“Jusqu’à présent, cinq parents ont demandé de l’aide par cette voie et nous sommes en train de travailler avec eux pour nous assurer que leur enfant a le bon uniforme.”