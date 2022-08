Je suis furieux après que les fans égoïstes de Tottenham Hotspur aient obstrué le parking de l’hôpital pour que je ne puisse pas rendre visite à ma mère malade

UNE FEMME a été laissée en colère après que des fans “égoïstes” de Tottenham Hotspur aient encombré un parking d’hôpital, ce qui signifie qu’elle n’a pas pu voir sa mère malade.

Anna-Louise O’Toole, n’a pas pu se garer sur le parking de l’hôpital North Middlesex le 20 août lorsqu’elle est allée rendre visite à sa mère Timorah, âgée de 84 ans, qui était patiente depuis deux semaines.

Anna-Louise O’Toole, à gauche, a été furieuse lorsqu’elle n’a pas pu se garer dans le parking de l’hôpital North Middlesex lorsqu’elle a rendu visite à sa mère Timorah Crédit : BPM

Anna-Louise O’Toole dit que les fans des Spurs avaient bouché le parking de l’hôpital North Middlesex lorsqu’elle a essayé de rendre visite à sa mère (photo d’archives) Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Elle a déclaré à MyLondon: “Le problème que j’ai, c’est que je n’ai pas pu entrer pour voir ma mère car il y avait des fans des Spurs qui roulaient autour du parking, assis dans leur voiture et attendant de se rendre au match.

“Ce qui m’ennuie, c’est un parking inconsidéré, comment se sentiraient-ils s’ils ne pouvaient pas voir leur proche à l’hôpital ?”

Anna-Louise a été forcée de faire le tour du parking et de la zone locale, près du terrain des Spurs, pendant une demi-heure avant de pouvoir trouver une place de parking, affirmant qu’elle pouvait voir une “rafale de fans des Spurs” dans leurs tenues de foot quitter leurs voitures qui occupaient des places indispensables dans le parking de l’hôpital.

La fille d’Anna-Louise, Zara Louise O’Toole, a déclaré au média que sa mère devait écouter des podcasts apaisants pendant le voyage de retour car elle était “incapable de voir la colère” après avoir dû se garer plus loin de l’hôpital North Middlesex qu’elle. avaient espéré.

Anna-Louise a déclaré que l’hôpital avait toujours un système de réservation et que les visiteurs devaient choisir un créneau pour rendre visite à leurs proches.

Heureusement, le personnel de North Middlesex a compris la situation et l’a laissée rester avec sa mère pendant le temps plein alloué malgré l’impossibilité de se garer dans le parking.

Elle a déclaré: “Heureusement, je suis valide et je pouvais marcher jusqu’à l’hôpital et la distance n’était pas trop un problème, c’est la première fois que je visite quand le parking était plein de fans.

“Bien que cela doive être un bon revenu pour l’hôpital lui-même, il est frustrant que les gens se garent inconsidérément dans un hôpital.”

Elle a déclaré que le parking dispose d’un système ANPR, ce qui signifie que les utilisateurs du parking doivent aller payer à la réception pour leur stationnement.

Bien que rien sur le site Web de l’hôpital ne suggère que le parking est réservé aux visiteurs, Anna-Louise a déclaré qu’elle était frustrée par la nature inconsidérée des fans des Spurs qui remplissaient le parking.

Zara-Louise a déclaré: “Ma mère n’a jamais été aussi furieuse de sa vie et c’est une personne très calme par nature.

«Elle n’a jamais été aussi en colère, après avoir vu ma grand-mère, elle a dû écouter un podcast dans la voiture sur le chemin du retour pour se changer les idées car elle ne pouvait pas voir de colère.

“Je veux vraiment que les Spurs fassent quelque chose à ce sujet – c’est le seul match des Spurs qui s’est produit depuis que ma grand-mère est à l’hôpital, donc cela a dû se produire à chaque match, sûrement, car il y en avait tellement aujourd’hui.”

Tottenham Hotspur a affronté les Wolverhampton Wanderers samedi sur leur terrain du nord de Londres avec le coup d’envoi du match à 12h30.

Zara a exprimé sa frustration sur Twitter en écrivant : “Quelque chose m’a agacé ce matin et dont il faut discuter.

“Ma grand-mère est actuellement à @NorthMidNHS et ma mère est allée lui rendre visite aujourd’hui (comme elle le fait tous les jours). Habituellement, nous conduisons, nous nous garons et nous allons à l’hôpital. CEPENDANT, il y a un match @SpursOfficial aujourd’hui et devinez qui est garé dans le parking de l’hôpital, les fans de @SpursOfficial ont.

“Honteux. Un groupe de malades **. Les hôpitaux sont occupés en ce moment, les heures de visite sont limitées et lorsque vous passez 30 minutes à chercher une place de parking, cela ne laisse pas de place pour rendre visite aux membres malades de la famille.

“Je n’arrive pas à croire que je suis en train d’expliquer cela et d’en parler. Qu’est-ce que des putains de malades d’esprit se garent dans un parking d’hôpital pour regarder un match de football ab ***y? Cinquièmement. La vraie racaille du terre vous tous et je dirai cela avec ma poitrine.”