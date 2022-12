Je suis furieux après que les enfants aient reçu des calendriers de l’avent pour une bonne assiduité à l’école, mais pas le mien – ce n’est pas juste

Des parents OUTRAGES ont critiqué l’école de leurs enfants pour n’avoir distribué des calendriers de l’Avent qu’aux élèves qui avaient 96% de fréquentation.

L’Académie Saint Nathaniel, à Burslem, Stoke-on-Trent, a été critiquée ce trimestre pour avoir trompé certains étudiants d’un cadeau de Noël festif.

L’Académie a été fustigée par certains parents dont les enfants n’ont pas reçu de calendrier de l’avent Crédit : BPM

Les enfants qui avaient atteint 96% de fréquentation ont reçu les calendriers de l’avent Lindt tandis que ceux qui avaient été malades ont raté la coupure.

Les deux fils de Carla Needham n’ont pas reçu de calendriers de l’avent et le parent furieux a déclaré : “Beaucoup d’enfants sont sortis de l’école avec un calendrier de l’avent entre les mains en récompense de leur bonne assiduité et beaucoup d’enfants sont également sortis en sanglotant parce que ils n’avaient pas de calendrier de l’avent parce qu’ils avaient été malades.

“Il y avait des enfants à partir de l’âge de trois ans qui sortaient vraiment contrariés parce que leurs amis avaient reçu un calendrier de l’avent – et ils avaient été mal alors ils n’en ont pas eu.”

“Ce petit garçon est sorti et il avait un calendrier de l’avent, mais pas sa petite sœur et elle a sangloté et c’est cruel”, a poursuivi la femme de 32 ans.

“Ça m’a brisé le cœur”, a-t-elle ajouté.

La maman de Middleport a expliqué: “Ils auraient pu le faire d’une manière différente.

“Ils auraient pu envoyer un message aux parents disant que votre enfant avait eu une bonne fréquentation et qu’il y avait un cadeau à récupérer au bureau.

“Au lieu de cela, ils l’ont fait devant les autres enfants et se sont frottés le visage dedans.”

Carla a un enfant de sept ans et un enfant de huit ans à l’école et a expliqué qu’ils avaient été malades, sans faute de leur part.

Lorsque son fils a découvert qu’il n’obtiendrait pas de calendrier de l’avent alors qu’il regardait ses camarades de classe les recevoir, sa mère a dit qu’il “s’est assis par terre et a pleuré, il a juste dit” c’est vraiment méchant “.”

La maman au cœur brisé a souligné que les écoles sont pleines de bogues de maladie à cette période de l’année, également appelée «terme germinatif» parmi les enseignants.

Elle a déclaré: “Il y a aussi Strep A qui fait la une des journaux en ce moment, il y a autant de bugs et Covid est toujours là.

“Je ne pense pas que l’école devrait discriminer un enfant parce qu’il est malade. En tant qu’école religieuse, ils devraient savoir que c’est mal.”

L’homme de 32 ans a également souligné que de nombreux enfants n’auront pas de calendrier de l’Avent cette année au milieu de la crise paralysante du coût de la vie.

“Il y a des enfants qui n’auront pas de calendrier de l’Avent cette année parce que les temps sont durs et que l’école ne leur en a pas donné. Qu’est-ce qui ne va pas avec un certificat de présence ?” Elle a ajouté.

Le fils de Stacey Bayley, âgé de neuf ans, a également raté un calendrier de l’avent, a-t-elle déclaré: “Il y avait beaucoup d’enfants qui sortaient de l’école vraiment bouleversés car ils se sentaient punis pour ne pas être très bien et avoir du temps libre.

“Mon fils n’a pas reçu de calendrier de l’avent. Il a dû s’absenter un peu à cause des maladies hivernales et d’une infection au pied.

« Comment ont-ils pu faire ça à de jeunes enfants, surtout à cette période de l’année ? C’est vraiment mal.

L’homme de 37 ans a affirmé que les cadeaux chocolatés avaient été distribués sous le nez d’enfants qui n’en recevraient pas.

“Mon fils a en quelque sorte tenu le coup, mais dès qu’il a vu mon visage, c’était tout, il s’est effondré.”

Elle a expliqué que toutes les absences de son fils avaient été autorisées par l’école et qu’il était vraiment malade.

“C’étaient aussi les calendriers de l’avent Lindt qui ne sont pas bon marché”, a poursuivi la mère de Middleport.

“L’école n’a pas tenu compte du fait que certains parents ont alors estimé qu’ils devaient dépenser la meilleure partie de 10 £ sur un calendrier de l’avent juste pour que leur enfant se sente tout aussi important que les autres de leur classe”, a-t-elle ajouté.

Stacey a également souligné la pression que subissent les parents à travers le pays pour offrir des cadeaux ce Noël.

Elle a dit: “Cela m’a vraiment mis en colère, ce serait n’importe quel parent attentionné si votre enfant sort de l’école qui le bouleverserait.”

La directrice de l’Académie Saint Nathaniel, Rosemarie Patrick, a déclaré que la plupart des parents avaient soutenu l’école et que les calendriers de l’Avent avaient été donnés par une église locale.

Mme Patrick a déclaré: “Suite à la pandémie de Covid-19, et conformément à la position du gouvernement sur l’augmentation de la fréquentation à l’échelle nationale, une approche que nous continuons à utiliser pour promouvoir une bonne fréquentation est la récompense de prix de présence.

“Ceux-ci sont attribués aux élèves ayant une assiduité de 96% et plus et la majorité des parents ont soutenu cette approche pour promouvoir une bonne assiduité.”

Le Sun Online s’est rendu à l’Académie Saint Nathaniel pour commentaires.