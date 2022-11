Je suis furieux après que les développeurs aient arraché une haie devant ma maison – maintenant j’ai une vue horrible sur un chantier de construction laid

Une grand-mère FURIOUS a critiqué les développeurs après avoir arraché une haie devant sa maison.

Jeanette Reid, 60 ans, a déclaré qu’elle s’était retrouvée avec une vue sur un chantier de construction “gros laid” après la destruction de la haie de 20 pieds.

Jeanette Reid a déclaré que les développeurs avaient coupé sa haie sans autorisation 1 crédit

La haie avant d’être abattue bloquait la vue sur le chantier 1 crédit

La grand-mère de trois enfants a cette vue depuis sa chambre depuis 1 crédit

La retraitée et son mari Nigel, 61 ans, ont entretenu les arbustes pendant 22 ans et les ont regardés pousser à l’extérieur de leur propriété à Northampton.

Évidé, le couple doit maintenant s’occuper d’un domaine de 135 maisons pendant sa construction.

Gran-of-three Jeanette et Nigel ont emménagé dans leur quatre lits en 2000 et ont depuis accueilli toute une gamme d’animaux sauvages.

Elle a dit que les oiseaux et les renards se sont abrités dans la haie et que le bruit des animaux quand il a été coupé “était tout simplement horrible”.

Jeanette a déclaré: “Une partie était sur notre frontière, elle traverse la moitié de la haie, donc à mon avis, c’est techniquement la moitié de la nôtre.

“Un homme est arrivé avec une pelleteuse qui a abattu des arbres et des haies et je suis descendu et je l’ai arrêté et lui ai dit que la haie était à nous.

“Le jeune garçon s’est arrêté et ils ont accepté de s’arrêter et de sortir du chantier.

“Ils l’ont ensuite simplement arraché et nous ont laissé un tas de bâtons en gros, ça avait l’air horrible.

“Maintenant, de chaque fenêtre à l’avant de la maison, nous devons regarder un gros chantier laid.”

Elle affirme que les promoteurs ont enlevé la haie sans demander de permis de construire et que les responsables du conseil ont depuis lancé une enquête.

“La demande d’urbanisme originale qui a été approuvée stipulait que toutes les haies devaient être conservées”, a-t-elle ajouté.

“En ce qui nous concernait, les haies restaient.

“J’étais vraiment bouleversée, j’ai pleuré. Nous vivons ici depuis 22 ans, ça fait partie de notre jardin.

“Nous avons toujours veillé sur cette verdure. Le petit garçon d’à côté a pleuré.

“Le bruit de l’abattage de l’arbre était horrible.

“La plupart des chantiers ont des pensionnats autour d’eux mais nous n’avons rien.

“Nous n’avons rien pour nous empêcher de faire marche arrière.

“Ils n’ont aucun respect pour nous, notre sécurité et notre vie privée ont été violées.

“On n’est pas contre le développement mais c’est juste le manque de respect des habitants. Ils font ce qu’ils veulent.”

Un porte-parole d’Avant Homes a déclaré: “La clôture temporaire en treillis se trouve dans notre périmètre pour protéger une barrière de tritons, qui longe le bord du site, contre les travaux de construction.

“Conformément à notre approbation de planification, une clôture permanente sera ultérieurement installée le long de la limite légale du site.”

Le North Northamptonshire Council a déclaré dans un communiqué: “Il s’agit d’une enquête en direct sur l’application de la loi par l’équipe d’application de la planification du conseil.

“Dans ces circonstances, il ne serait pas approprié de faire d’autres commentaires, car le conseil ne souhaiterait pas nuire à l’enquête.”