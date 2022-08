Je suis furieux après que les chauffeurs-livreurs de Co-op aient déplacé ma poubelle sur la route… puis laissé une note nous disant de dire merci

UN COUPLE est furieux après qu’un chauffeur-livreur de la Co-op ait déplacé sa poubelle sur la route – puis a laissé une note disant qu’IL aurait dû dire merci.

Jamie Briggs, 35 ans, et sa partenaire Sally ont eu des problèmes sans fin avec les chauffeurs-livreurs de la coopérative près de leur domicile à Bromyard, dans le Herefordshire.

Jamie Briggs était incrédule lorsqu’un chauffeur de camion de la coopérative a déplacé son bac – l’empêchant d’être vidé – puis a trouvé une note disant qu’il devrait être reconnaissant 1 crédit

La note faisait suite à une série d’événements avec des chauffeurs coopératifs 1 crédit

Un jour, ils ont sorti leur poubelle pour la collecte – seulement pour qu’elle soit renvoyée dans l’embrasure de leur porte.

Le couple était confus lorsqu’ils ont découvert qu’il n’avait pas été vidé, alors ils se sont plaints.

Ensuite, une note est apparue sur le bac, suggérant qu’un chauffeur de la coopérative leur avait rendu service, et ils devraient être reconnaissants.

En parlant de ce jour-là, Jamie a déclaré au Sun qu’ils avaient sorti la poubelle, mais il a déclaré: “La poubelle n’a pas été récupérée.

“Nous nous sommes plaints, puis une note est apparue dessus disant : ‘J’AI PRIS LA DIFFICULTÉ DE VIDANGER VOTRE BAC. NE DITES PAS MERCI !!!’

“C’était bizarre parce que nous ne savions pas qui l’avait fait.”

La note est venue après une série d’événements avec des chauffeurs-livreurs de Co-op, qui, selon Jamie, bloquent sa famille dans leur maison presque tous les jours en se garant devant la porte d’entrée.

Il dit que les camionneurs se garent si près parce qu’ils essaient d’aligner leur train arrière aussi près que possible de l’entrée des marchandises pour la coopérative.

Jamie s’est plaint à la chaîne de supermarchés, car lorsque les camions se garent égoïstement devant sa maison, il ne peut pas faire sortir le landau de sa petite fille Lily par la porte d’entrée.

Il a déclaré: “C’est notre seule sortie et il n’y a aucune excuse car il y a 23 pieds entre notre mur avant et le trottoir de l’autre côté de la route et ces camions ne mesurent que huit pieds et demi de large.

J’ai déjà dû frapper sur le côté des camions pour attirer leur attention et sortir avec Lily. Sortie

“Avant, je pouvais me serrer sur le côté, mais avec la poussette, il n’y a aucune chance.”

Sally, 28 ans, a ajouté: “J’ai déjà dû frapper sur le côté des camions pour attirer leur attention afin que je puisse sortir avec Lily.”

Co-op a présenté ses excuses à la jeune famille, mais Jamie dit qu’ils ont été refilés avec un bon de 10 £ et qu’ils sont restés furieux.

Il dit que ce ne sont pas tous les chauffeurs qui bloquent leur porte d’entrée, et certains acceptent de bouger s’ils le font, mais d’autres disent simplement à la famille “d’attendre dans notre maison jusqu’à ce qu’ils aient fini”.

Un porte-parole de Co-op a déclaré: “Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et travaillons actuellement avec nos chauffeurs-livreurs pour éviter le problème à l’avenir.

Cela survient alors que les habitants d’une ville côtière du Pays de Galles ont raconté leur fureur contre les touristes égoïstes qui les laissent coincés chez eux en se garant devant les allées.

Et les propriétaires d’Édimbourg ont fustigé les conducteurs “horribles” qui se garent en double et les bloquent dans leur rue résidentielle.

Jamie ne savait pas à l’origine qui avait déplacé son bac, jusqu’à ce que la note arrive 1 crédit

La famille s’est plainte des camions bloquant sa porte d’entrée, mais a toujours des problèmes 1 crédit