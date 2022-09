Je suis furieux après que le conseil m’a infligé une amende de 1 000 £ pour du caca de chien dans mon jardin il y a 2 ANS

Une GRAND-MÈRE a critiqué un conseil d’emplois après qu’on lui ait infligé une amende de 1 000 £ pour ne pas avoir retiré le caca de chien de son propre jardin – bien que cela se soit produit il y a plus de deux ANS.

Alison Dawson, qui souffre d’anxiété et de dépression, affirme qu’elle n’a découvert qu’elle avait été pénalisée qu’après avoir été honteuse sur Facebook par le conseil du comté de Durham la semaine dernière.

Le conseil du comté de Durham a partagé des images sombres de l'arrière-cour d'Alison avec des tas et des tas de caca de chien éparpillés dessus

Mais Alison affirme qu'elle était déprimée et qu'elle ne pouvait donc pas nettoyer après ses deux membres du personnel à South Moor, dans le comté de Durham.

La femme de 48 ans, qui a deux membres du personnel chez elle à South Moor, dans le comté de Durham, avait cependant reçu des avis du conseil, y compris un avis de protection communautaire (CPN).

Mais elle a ignoré de nombreuses lettres pour enlever les déchets de sa cour – et a été convoquée au tribunal.

Un message sur la page des gardiens du conseil du comté de Durham disait : “Une femme de South Moor a été poursuivie pour non-respect d’un avis de protection communautaire (CPN)…

“qui l’obligeait à enlever les déchets et les excréments de chien de sa cour.

“Alison Dawson de Mitchell Street, South Moor a ignoré les avis d’enlèvement des déchets de la cour de sa propriété et doit maintenant payer un total de 1038 £ d’amendes et de frais.”

Alison, qui vit avec sa fille, ne quitte plus la maison après avoir été trollée pour ne pas avoir nettoyé les déchets, ce qu’elle dit ne pas avoir fait parce qu’elle avait Covid.

Parlant de l’épreuve, elle a déclaré au Sun : “J’avais perdu mon meilleur ami et je traversais vraiment une mauvaise période.

“Les chiens vont et viennent à leur guise parce que je suis assis à l’étage la plupart du temps.”

Elle a affirmé: “Tout l’incident s’est produit il y a deux ans, mais je n’ai reçu la lettre d’amende qu’en début de semaine.”

Les médias sociaux sont tombés dans une tempête toxique sur le message, avec un utilisateur claquant: “Dégoûtant. On dirait que le jardin n’a pas été lavé depuis un moment de tout le vert qui en pousse.”

Un autre a ajouté: “Cher moi. J’ai cinq chiens et ce n’est jamais débraillé ou sale. Je suis désolé pour le pauvre chien.”

Les deux chiens, les sœurs de six ans Poppy et Lola, ont été pris en charge par Alison après que sa fille aînée les ait achetés pour son fils atteint du syndrome de Down.

Alison a déclaré: “Mon ami a fait beaucoup pour moi et quand je l’ai perdu, je suis devenue suicidaire.

“Tout cela m’a renversé et je n’ai pas bien dormi ces derniers jours.

“Voir ces commentaires m’a fait me sentir bien plus mal.”

Alison a également exprimé sa dévastation d’avoir des photos de sa cour – qui montrent de gros tas de caca de chien entassés dans le jardin – collées partout sur les réseaux sociaux.

Mais elle a affirmé: “C’est la mousse et les orties qui font mal paraître, pas le caca.

“Ils n’étaient pas obligés de mettre mon nom et ce n’était pas récent, c’était il y a un moment.”

The Sun Online a contacté le conseil du comté de Durham pour commentaires.