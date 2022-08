Je suis furieux après que le conducteur de Mercedes “débile” ait bloqué le trottoir – je ne peux pas pousser mon fils au cerveau endommagé dans son fauteuil roulant

Une maman a laissé échapper un conducteur Mercedes “crétin” qui a jeté sa voiture sur le trottoir – la laissant incapable de pousser son fils au cerveau endommagé dans son fauteuil roulant.

Michelle Williams, 59 ans, était à Bedworth, dans le Warwickshire, lorsque son itinéraire a été bloqué par l’automobiliste inconsidéré.

Une maman a fustigé un conducteur de Mercedes “crétin” qui a jeté sa voiture sur le trottoir Crédit : BPM

Maman Michelle Williams, 59 ans, poussait son fils Ashley dans son fauteuil roulant lorsqu’ils ont été gênés Crédit : BPM

Elle avait poussé son fils de 25 ans, Ashley, dans son fauteuil roulant avant d’être gênée par la Mercedes noire.

La voiture occupait la moitié du trottoir après avoir été garée sur le trottoir, laissant peu de place pour se faufiler.

Deux boîtiers électriques étaient également adjacents au véhicule, ce qui rendait encore plus difficile le passage à travers l’étroit espace.

La mère a été horrifiée par l’insouciance du conducteur imprudent et a expliqué qu’elle devait virer sur la route avec Ashley pour contourner la Mercedes.

Le jeune homme de 25 ans est en fauteuil roulant après qu’une violente attaque l’ait laissé avec des blessures qui ont changé sa vie.

Il a subi une hémorragie cérébrale et deux accidents vasculaires cérébraux, entraînant une lésion cérébrale importante.

Michelle a pris une photo du stationnement du conducteur “inconsidéré” sur le trottoir, la partageant sur Facebook pour exprimer ses frustrations.

Elle a écrit: “Ça me met tellement en colère, des crétins inconsidérés qui se garent comme ça que je ne pouvais même pas m’en sortir.

“J’ai dû partir sur la route avec Ash. C’est totalement inacceptable que les gens qui font ça devraient être condamnés à une amende.”

Les utilisateurs des médias sociaux ont participé à la lutte de la mère, claquant le stationnement “inacceptable”.

L’un d’eux a écrit: “Ils ne pensent à personne d’autre, mon pote, horrible.”

Un autre a déclaré: “Ils devraient découvrir qu’ils ne pensent pas se soucier des personnes en fauteuil roulant ou en poussette.”

Et un troisième a ajouté : “Omg comme c’est horrible !! Totalement inacceptable et injuste ! J’espère que toi et Ash allez bien.”

Michelle dit qu’elle espère que le partage du message encouragera les autres usagers de la route à réfléchir avant de garer leur voiture.

C’est un problème partout dans Bedworth où j’habite et cela me met vraiment en colère quand une voiture est garée plus sur le chemin que sur la route. michelle williams

Elle a déclaré à CoventryLive: “Je suis le principal soignant de mon fils et il a une lésion cérébrale.

“Il a été frappé à la tête avec une bouteille le 1er avril de l’année dernière, ce qui l’a laissé avec un saignement au cerveau qui lui a causé deux coups.

“Il n’a que 25 ans et est en fauteuil roulant en permanence et j’ai pris une photo de la voiture le long de Furnace Road à Bedworth.

“C’est un problème partout dans Bedworth où j’habite et cela me met vraiment en colère quand une voiture est garée plus sur le chemin que sur la route.”

Actuellement, il n’y a pas de loi au Royaume-Uni contre le stationnement sur le trottoir – sauf à Londres.

Mais en dehors de la capitale, vous êtes autorisé à garer partiellement votre moteur sur le trottoir – mais cela ne doit pas causer d’obstruction.

Cependant, en avril 2022, l’association des gouvernements locaux a fait pression pour que les conseils de tout le Royaume-Uni puissent adopter des règles similaires à celles de Londres.

L’association caritative pour les transports durables Sustrans a déclaré que le stationnement sur un chemin est “discriminatoire” car il empêche les personnes handicapées de se déplacer facilement dans leur zone.

