Je suis furieux après que des conseillers municipaux aient menacé d’abattre la clôture sur la tombe de mon bébé… leurs règles sont pathétiques

Une maman en deuil est enfermée dans une bataille acharnée avec des employés du conseil qui ont menacé d’abattre la clôture sur la tombe de son bébé.

Hollie Bourne de Folkestone, Kent, a reçu l’ordre de démolir la petite palissade autour de la tombe de sa fille d’ici le 9 août.

Hollie Bourne, en deuil, se bat contre les emplois du conseil pour la tombe de son bébé Crédit : BPM

Les fonctionnaires veulent abattre la petite clôture Crédit : BPM

Elle a perdu Ava l’année dernière après des complications lors de l’accouchement et l’a enterrée dans le nouveau jardin pour bébés du cimetière Hawkinge.

Une petite clôture blanche borde la tombe d’Ava où Hollie et son enfant de quatre ans se rendent pour se souvenir du bébé mort-né.

La famille a décoré le site avec des guirlandes lumineuses, des ornements d’animaux et des moulins à vent colorés – plus récemment en déposant des bougies, des fleurs et des ballons avant ce qui aurait été le premier anniversaire d’Ava.

Alors Hollie est outrée que le conseil exige qu’elle abatte la clôture en moins de deux semaines.

Ils l’ont également informée que quelqu’un viendra le retirer le 9 août si elle refuse d’agir.

Hollie a souligné que la plupart des tombes de l’ancien jardin pour bébés avaient des clôtures similaires.

Elle a déclaré à Kent Live : “Cela a eu un impact énorme sur notre vie. Pourquoi Ava devrait-elle être différente des autres bébés ?

“J’ai parlé à de nombreuses personnes qui ont dit que le jardin des bébés est la plus belle partie du cimetière à cause de ses clôtures et de ses décorations.”

La dispute amère dure depuis que le conseil a demandé pour la première fois à Hollie de retirer la clôture en décembre.

Après qu’elle ait refusé, ils ont finalement enlevé la bordure de la tombe et les hommages eux-mêmes en mars – Hollie l’a remplacé.

Au cours de la dernière année, le parent dévasté a amassé une pétition de 3 139 signatures contre l’ordre.

Et maintenant, Hollie, furieuse, demande aux gens de “prendre position” avec elle autour du jardin d’Ava le 9 août.

Elle a écrit: “Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m’assurer qu’Ava a sa clôture, mais mon pouvoir seul n’est pas assez fort.

“Cela signifierait le monde pour nous, si nous pouvons tous nous rassembler et montrer au conseil combien de personnes ne sont pas d’accord avec leurs règles pathétiques, nous devons être capables de faire quelque chose.”

La mère endeuillée admet qu’elle a signé un accord avec les pompes funèbres après la mort d’Ava pour ne pas ériger de clôture.

“Nous étions des jours dans notre chagrin. Nous aurions signé n’importe quoi pour faire avancer le processus funéraire”, a-t-elle déclaré.

Mais maman Hollie insiste sur le fait que la clôture est importante pour elle et sa fille de quatre ans qui aime passer du temps dans le jardin.

Elle a déclaré: “Quand nous allons voir Ava, nous amenons ma fille de quatre ans avec nous, qui adore être dans le jardin d’Ava.

“Nous devons faire une ligne à côté de l’autre bébé à côté de nous pour que ma fille ‘sache où se trouve le milieu’ afin qu’elle ne marche pas sur les autres bébés.”

Une lettre du conseil à Hollie a déclaré que la pelouse doit rester dégagée en tout temps pour l’entretien et la coupe de l’herbe.

Il disait: “Nous avons été informés que des objets ont été placés sur la pelouse de la tombe ci-dessus.”

Il a ajouté: “Nous comprenons qu’il s’agit d’une question sensible et qu’historiquement, certaines des tombes de bébés les plus âgées ont des objets sur l’herbe que les propriétaires n’ont pas été invités à retirer à l’époque, mais vous avez été informé par le directeur de funérailles avant les funérailles. qu’il s’agit d’une nouvelle parcelle et que les règlements du cimetière devraient être suivis.

“Vous avez signé un accord à cet effet et on vous l’a rappelé plus tôt cette année.”

La lettre indiquait que des pots de fleurs et d’autres petits hommages pourraient être placés sur le canal de la pierre tombale de la tombe, mais indiquait clairement que la clôture devait être enlevée.

Le conseil a déclaré que, conformément à la réglementation, tous les objets laissés sur la tombe après le 9 août seraient éliminés sans avertissement et ne seraient pas conservés pour être collectés.

Hollie a déclaré: “Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m’assurer qu’Ava a sa clôture.” Crédit : BPM