Je suis furieux après que British Airways m’ait facturé 250 £ pour récupérer mon iPad même s’il n’était qu’à quelques mètres

Une passagère de BRITISH Airways a reçu une facture de 250 £ pour que son iPad lui soit rendu – bien qu’il l’ait laissé à quelques mètres d’elle à l’aéroport.

Janice Gordon, 67 ans, était furieuse après avoir laissé sa tablette Apple dans un avion après un vol exténuant de six heures au départ de Montréal, au Canada.

Janice Gordon était furieuse après avoir dû débourser 250 £ pour récupérer son iPad Crédit : date limite

Bien qu’il ne soit qu’à quelques mètres de la tablette, le produit Apple de Janice a été laissé avec les biens perdus d’Heathrow Crédit : date limite

La femme de 67 ans était en escale de sept heures avant un deuxième vol de Londres à Bahreïn, lorsqu’elle a réalisé son erreur.

La réceptionniste dentaire à la retraite dit qu’elle a supplié l’équipe de British Airways de récupérer l’article, mais qu’elle aurait été arrêtée parce que revenir dans l’avion entraînerait une violation de la sécurité.

Mais Janice, du Canada, affirme qu’elle n’était qu’à quelques mètres de l’avion, mais l’équipe de vol lui a dit qu’il était trop tard et que la tablette était déjà en route vers le bureau des objets trouvés de l’aéroport.

Janice dit qu’elle a tenté de récupérer l’iPad lorsqu’elle est revenue à Heathrow deux semaines plus tard, mais qu’elle a de nouveau été frustrée après avoir appris que le bureau des objets trouvés était fermé.

Elle dit qu’elle a ensuite reçu une carte pour le service d’objets perdus de British Airways, MailmyProperty, et qu’on lui a dit que les objets perdus relevaient de la responsabilité de l’aéroport.

Malgré tous ses efforts, Janice est restée furieuse après avoir découvert qu’elle devait débourser près de 250 £ si elle voulait ramener son iPad chez elle au Canada.

Cela était dû à des frais de service de 29 £, à 75 £ pour l’impôt sur le revenu et les charges, et à 139 £ pour lui rendre l’iPad.

Janice a ajouté : « Je leur ai mentionné différentes fois que je reviendrais le dimanche 28 novembre, et que j’avais une escale de sept heures et que j’aimerais la récupérer à ce moment-là.

“Mais bien sûr, ils n’étaient pas ouverts le dimanche.

“Alors, j’ai demandé si quelqu’un pouvait simplement l’obtenir samedi et le tenir quelque part que je pourrais trouver pour l’obtenir, mais non, ils ne pouvaient pas.

“Enfin, j’ai envoyé un e-mail et je leur ai payé 30 £, mais je n’ai jamais eu de résultat jusqu’à ce qu’ils me disent qu’ils avaient mon iPad et qu’ils me l’enverraient pour 230 $.”

‘LA LEÇON D’AUJOURD’HUI’

L’homme de 67 ans s’est rendu sur les réseaux sociaux pour avertir les autres de “ne jamais perdre quelque chose dans un avion de British Airways”.

Et son poste a rapidement recueilli le soutien d’autres personnes qui ont réagi à son malheur.

Chris Bachin a déclaré: “La leçon d’aujourd’hui est de vérifier que vous emportez tout avec vous avant de quitter l’avion.”

Carol Chandler Van Doren a déclaré: «Mon expérience avec BA est qu’ils manquent de personnel. Ceux qui y travaillent sont sous-formés ou n’ont aucune idée de ce que signifie le service à la clientèle.

“De plus, ce serait bien de voir un peu de gentillesse humaine de base en réponse à celui qui a écrit ce post, ça ne coûte rien d’être gentil.”

Corinne Miles a déclaré : « Pareil pour toutes les compagnies aériennes. Je ne crois pas que vous puissiez simplement vous présenter et exiger un objet aux objets perdus et trouvés.

« Vous devez prendre rendez-vous pour prouver qu’il vous appartient. Le “Find My Device” n’est souvent pas accepté comme preuve, car il peut être piraté. »

Marty Paz a déclaré : “Heathrow est une entreprise à but lucratif. Si vous aviez voyagé avec Virgin Atlantic ou Lufthansa, vous auriez eu la même plainte.