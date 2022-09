Je suis furieux après la construction d’un immense immeuble de cinq étages à quelques mètres de chez moi – je ne peux pas m’asseoir dans mon propre jardin

Les RÉSIDENTS d’un cul-de-sac tranquille du Devon ont été indignés après la construction d’un immeuble d’appartements de grande hauteur à quelques mètres de leurs maisons.

Les habitants de Sandford Walk, Exeter, disent qu’ils n’ont pas pu s’asseoir dans leur propre jardin tout l’été à cause des travaux de construction et affirment que le nouveau développement aura un impact sur leur qualité de vie.

Le développement a reçu 130 objections mais a obtenu un permis de construire

Jackie, 74 ans, dit qu’elle est coincée car elle n’a pas les moyens de déménager Crédit : BPM

Le conseil municipal d’Exeter a donné le feu vert au bâtiment en 2020 et les travaux de construction sont en cours depuis février 2021.

Et ce, malgré 130 objections à la demande et une pétition en ligne contre celle-ci qui indiquait que les niveaux de lumière et la vie privée des résidents seraient “significativement affectés”.

Le projet devait être terminé cette année, mais il est en retard.

Les habitants disent qu’on ne leur a pas dit quand les travaux prendront fin et que leur qualité de vie a été ébranlée par la poussière et le bruit depuis le début.

Jackie, 74 ans, qui vit dans la rue depuis plus de 20 ans, a déclaré à Devon Live qu’elle envisageait de déménager mais qu’elle ne pouvait pas trouver une maison abordable près du centre-ville.

Elle a déclaré: “C’est bouleversant parce que je vis ici depuis tant d’années. J’aime m’asseoir dans mon jardin mais je n’ai pas pu du tout cet été. Quand les gens y vivent, je me sens négligée.

“J’adore vivre ici. Nous avons une zone piétonne à l’avant et les voisins sont si gentils. Je ne dis pas qui vivra dans le nouveau logement ne sera pas gentil, mais il y a tellement de monde.”

Jackie ajoute que ses options sont limitées parce qu’elle ne peut plus se permettre une hypothèque et qu’elle est donc coincée là où elle se trouve.

Son voisin Matt Lockyear, qui vit dans la rue avec sa compagne depuis 10 ans, a déclaré : “Ce sont surtout des personnes âgées qui vivent dans cette rue donc ils sont beaucoup à la maison et je sais qu’il y a aussi quelqu’un qui travaille à domicile. Travaux de construction dure maintenant depuis plus de 12 mois et vous devez vous plaindre tout le temps.

“Vous pouvez supporter le bruit, mais ce sont des choses comme même si c’est une zone piétonne, ils ont conduit des pelleteuses ici. Ils sont comme une bande d’enfants en ce sens que vous portez plainte pour les empêcher de le faire et ils le feront. , puis une semaine plus tard, ils recommencent.”

Il a dit que c’était une “blague” que les conseillers aient laissé le projet aller de l’avant.

Le couple n’a apparemment pas pu utiliser son jardin depuis des mois à cause du bruit.

D’autres objections au projet ont inclus des affirmations selon lesquelles le bâtiment sera trop grand, qu’il nuira à la qualité de vie des résidents existants et qu’il n’offrira pas de logements de qualité aux nouveaux résidents.

Le développeur Watkins Jones PLC a confirmé que les travaux de construction devraient durer encore trois mois.

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré: “Nous savons que la création des nouvelles maisons dont les gens ont besoin peut avoir un impact sur les personnes qui vivent déjà dans la région, et nous partageons la frustration de nos voisins face au dépassement des travaux, mais nous faisons tout notre possible pour réduire les perturbations. “

Ils ont ajouté qu’ils avaient investi dans des appareils de forage et des générateurs plus silencieux pour réduire la pollution sonore et que les premiers résidents devraient arriver dans la nouvelle année.

Selon le promoteur, le bloc est destiné à attirer des agents de santé locaux, tels que des infirmières et des jeunes médecins, en tant que “proportion significative” de résidents potentiels.

Le voisin Matt dit qu’il n’a pas pu utiliser son jardin tout l’été à cause des travaux de construction