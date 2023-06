Je suis furieux après avoir été banni de Lidl à cause de mon apparence – je n’ai rien fait de mal

Une grand-mère en phase terminale affirme qu’un agent de sécurité de Lidl l’a bannie d’un magasin après l’avoir prise « pour une droguée ».

Karen Sahiti, 55 ans, dit qu’elle a été « dévastée » après que l’homme l’ait confrontée devant le supermarché de Milton Keynes, dans le Buckinghamshire.

Karen Sahiti a été confrontée à un agent de sécurité de Lidl 1 crédit

Le magasin Lidl de Stratford Road, Milton Keynes, où l’incident a eu lieu Crédit : Google Maps

Elle était entrée dans le magasin pour acheter de la bière pour son fils et utiliser ses toilettes plus tôt ce mois-ci.

Karen, qui souffre d’emphysème pulmonaire et de maladie des os fragiles, a déclaré que l’agent de sécurité lui avait permis d’utiliser les installations du magasin, mais uniquement sur la base qu’elle « reviendrait directement vers moi après ».

La grand-mère perplexe est revenue comme convenu, mais on lui a alors dit qu’elle était interdite d’utiliser le magasin.

La grand-mère a déclaré: « Il m’a regardé de haut en bas à plusieurs reprises et a dit: » Regarde dans quel état tu es « . J’étais tellement confuse.

« Le gardien et le gérant m’ont banni du magasin et je suis rentré chez moi et j’ai dit à ma fille.

« Quand elle est descendue pour se plaindre et obtenir leurs coordonnées, elle a enregistré que l’agent de sécurité avait dit qu’il m’avait pris pour un drogué. Cela m’a brisé le cœur. »

Karen, dont le poids est passé de la 13e à la 6e et reçoit des soins de fin de vie, a déclaré qu’elle avait d’abord été confrontée alors qu’elle tentait d’entrer dans le magasin parce qu’elle « avait l’air suspecte ».

Elle a ajouté: « Il m’a regardé de haut en bas et m’a dit: » Regardez dans quel état vous êtes « . J’étais tellement confuse que j’ai demandé à voir le directeur. »

Le directeur est arrivé et a dit que Karen pouvait faire ses courses dans le magasin, mais seulement à condition qu’elle soit surveillée en tout temps.

Karen a quitté le magasin immédiatement mais a été tellement bouleversée par l’épreuve qu’elle s’est assise dans sa voiture en pleurant pendant 20 minutes avant de pouvoir rentrer chez elle en voiture.

Sa fille a ensuite déposé une plainte auprès du magasin accusant le gardien de sécurité et le gérant de discrimination.

Karen a déclaré: « J’ai réalisé à la façon dont ils me traitaient qu’ils pensaient que j’étais accro à l’héroïne et que je pouvais voler quelque chose.

« Même si j’étais propre et bien rangé, ça devait être parce que je suis si mince.

« J’ai 55 ans et je suis en train de mourir. J’ai peut-être l’air malade et maigre, mais je ne suis certainement pas un drogué. Comment osent-ils ?

« Il ne me reste plus longtemps, probablement seulement des mois, et je n’ai certainement pas besoin que quelque chose comme ça se produise. »

La famille a contacté le siège social de Lidl au sujet de l’incident et a exigé des excuses.

Un porte-parole de la chaîne de supermarchés a confirmé qu’elle enquêtait « en priorité ».

Le géant de la grande distribution a également promis qu’un communiqué serait publié « dès que possible » une fois l’enquête terminée.