Je suis furieux après avoir dépensé 2 000 £ pour mon cabanon – maintenant je dois le démolir après que mes voisins se soient plaints

Un père de cinq enfants qui a dépensé 2 000 £ pour construire un abri à vélos en bois personnalisé à l’extérieur de sa maison a reçu l’ordre de le démolir après que des voisins se sont plaints que c’était une «horreur».

Nick Arnold a embauché un charpentier professionnel pour construire le “magnifique” magasin de bois pour les sept vélos de sa famille il y a deux ans.

Nick Arnold, père de cinq enfants, a reçu l’ordre de démolir son abri à vélos 1 crédit

Les voisins se sont plaints que c’est une “horreur” 1 crédit

Mais plus tôt cette année, un agent de planification du conseil est arrivé à l’improviste et lui a dit que cela enfreignait les lois sur l’urbanisme dans la ville cathédrale de Salisbury, Wilts.

Dans le but de sauver le hangar, le Dr Arnold a soumis une demande de planification qui a suscité une série de plaintes de la part des habitants et du conseil qui l’ont décrit comme “incongru” et “inesthétique”.

L’un d’eux a suggéré que le magasin aurait mieux fait d’être construit à l’arrière de sa maison de 700 000 £.

Sa demande a été rejetée par le Wiltshire Council car le hangar avait été construit trop loin devant la maison et l’homme de 42 ans avait 28 jours pour le démonter.

Alors qu’il considère un appel, le hangar a eu un sursis d’exécution. Mais la décision a bouleversé le Dr Arnold et sa famille et fait face à une facture pour le faire retirer.

Il a déclaré: “Nous l’avons construit de bonne foi. C’est un magnifique abri à vélos en bois sur mesure. Nous allons devoir payer quelqu’un pour le démonter.

“Nous avons essayé d’être durables et respectueux de l’environnement, mais on nous a dit que ce n’était pas en accord avec le reste de la maison.

“Je pensais que je faisais la bonne chose. Nous essayons de faire du vélo au lieu d’utiliser la voiture, donc c’est extrêmement frustrant.

“Nous nous entendons très bien avec tous nos voisins. Ce n’est pas une sorte de conflit de voisinage. Lorsque nous l’avons construit, nous ne comprenions pas les lois d’urbanisme.

“Nous n’avons jamais eu de problèmes avec eux. S’il n’y avait pas les commentaires laissés sur la demande d’urbanisme, nous n’en aurions toujours pas. C’est très bouleversant.

“Je suis vraiment déçu. Nous avons sept vélos. Je ne sais pas ce que je vais faire une fois le cabanon parti. Il y a des marches à l’arrière de notre maison, et c’est très étroit, donc on ne peut pas mettez les vélos là-bas.

“Nous avons retiré la demande d’urbanisme, mais nous pourrions la soumettre à nouveau. Je ne sais pas ce que nous allons faire.”

Lorsque la demande a été soumise, le conseil municipal de Salisbury a qualifié le hangar de “disgracieux”.

Commentant la demande, les voisins de M. Arnold, David et Elaine Milton, ont déclaré: “Le revêtement en bois à la place de l’ancienne porte de garage ne correspond pas à la brique principale et aux murs crépis de la maison.

“Le revêtement comprend un sous-sol accessible via une trappe en bois qui semble complètement déplacé dans le contexte de la maison de maçonnerie traditionnelle.

“Le magasin de vélos en bois appentis est mal intégré à la maison et apparaît comme un ajout incongru sur la façade.

La structure serait mieux relocalisée à l’abri des regards à l’arrière de la maison.”

Timothy et Joanne Diaper ont ajouté : “Nous pensons que le garage devrait être en brique et enduit, et non en bois de hangar.

“La brique et l’enduit seraient en harmonie avec la propriété, ce qui à son tour compléterait l’apparence de la propriété. Le revêtement peint ou autrement disgracieux et diminue l’apparence de la propriété et celle de la zone environnante.”

Un autre voisin, Duncan Alabaster, a également déclaré: “Le revêtement en bois n’est pas conforme à la façade enduite existante et est une horreur.

“S’ils sont autorisés à garder le hangar, cela créera un précédent pour que d’autres commencent à faire la même chose.”

Le Wiltshire Council a été approché pour commentaires.