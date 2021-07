« Je suis fier mais le combat n’est pas terminé »

Quinn est sorti transgenre en septembre. Photo de José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

OL Reign et le milieu de terrain canadien Quinn ont déclaré qu’ils étaient « fiers » d’être devenus la première personne ouvertement transgenre à participer aux Jeux olympiques, mais ont ajouté que « le combat [for transgender rights] n’est pas près d’être terminé. »

Quinn a participé aux Jeux olympiques de Rio 2016, mais n’est sorti transgenre qu’en septembre.

Ils ont participé au match d’ouverture du Canada contre le Japon, qui s’est terminé par un match nul 1-1 à la suite de buts de Christine Sinclair et Mana Iwabuchi.

« Premier olympien ouvertement trans à concourir. Je ne sais pas comment me sentir. Je suis fier de voir ‘Quinn’ sur la programmation et sur mon accréditation », a déclaré Quinn dans un communiqué publié par le biais du Réseaux sociaux de la Ligue nationale de football féminin.

« Je suis triste de savoir qu’il y avait des olympiens avant moi incapables de vivre leur vérité à cause du monde. Je suis optimiste pour le changement. Changement de législature. Changements dans les règles, les structures et les mentalités.

« La plupart du temps, je me sens consciente des réalités. Les filles trans sont interdites de sport. Les femmes trans sont confrontées à la discrimination et aux préjugés tout en essayant de poursuivre leurs rêves olympiques. Le combat n’est pas près de se terminer … et je célébrerai quand nous ‘ vous êtes tous ici. »

Quinn est l’un des deux joueurs ouvertement transgenres de la NWSL. Kumi Yokoyama de Washington Spirit est sorti en juin.

Le joueur de 28 ans a déclaré avoir vu Quinn portant un sweat « Protect Trans Kids » avant un match qui les avait incités à sortir.

« [Quinn] Portait un [sweatshirt] qui disait ‘Protégez les enfants trans’ avant un match, et j’ai réalisé que c’était à quoi ressemblait l’action », a déclaré Yokoyama. « Pour pouvoir accepter des personnes avec lesquelles vous n’avez aucune relation, c’est le genre de personne que j’aimerais devenir et j’espère que nous pourrons créer cette société. »