Je suis fier d’être vierge à 27 ans – je n’ai même jamais eu de rendez-vous, révèle la star de Celebs Go Dating Navid Sole

La star de CELEBS Go Dating, Navid Sole, a admis qu’il était fier d’être vierge à l’âge de 27 ans et qu’il n’avait jamais eu de rendez-vous auparavant.

La star de l’apprenti s’est ouverte sur sa participation à l’émission à succès dans le but de chercher une relation.

Navid Sole a dévoilé qu’il était vierge à 27 ans[/caption] Pennsylvanie

La star de l’apprenti a rejoint la gamme Celebs Go Dating[/caption]

Dans une conversation franche avec The Sun, Navid a expliqué: “Je dois être complètement honnête avec vous, c’est que tout l’aspect de moi étant vierge, évidemment j’en suis très fier, ne vous méprenez pas.”

Mais il a continué à ajouter qu’il sentait qu’il devait expliquer aux rendez-vous qu’il était “inexpérimenté” au cas où les choses “meneraient à la chambre à coucher”.

Navid a poursuivi : « Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire et parfois cela me fait perdre confiance parce que je me dis, peut-être que je ne suis peut-être pas assez bon ?

«Ou peut-être que cela pourrait être une déception de la part de cette personne parce qu’elle pourrait avoir peur, qu’elle me fasse perdre ma virginité, en tant que première personne. Tu vois ce que je veux dire? C’est une grande responsabilité. »

La star, devenue célèbre le 16e série de The Apprentice, a admis qu’il voulait “donner son corps à la bonne personne”.

“Je dois juste l’accepter jusqu’à ce que je trouve la bonne personne parce que le truc avec moi, je ne suis pas une scorie, je veux juste m’assurer que je donne mon corps à la bonne personne que j’aime, à qui je tiens vraiment ,” il ajouta.

Poursuivant: “Il n’y a pas d’aller dans un club, tirer quelqu’un et ensuite donner mon corps, à quoi ça sert? Tu vois ce que je veux dire? Vous voulez avoir quelque chose de mémorable si vous voulez perdre votre virginité.

Bien qu’il ait participé à la nouvelle émission, Navid dit qu’il n’est “pas doué pour les fréquentations” et a du mal à faire la distinction entre les rencontres en tant qu’ami ou de manière romantique.

La star s’est présentée comme une personne bavarde qui pose des questions et veut une énergie positive.

Mais il a dit: “Je pourrais faire certaines choses qui pourraient effrayer les gens, comme peut-être trop parler de mes affaires ou de mon passé et je pense que cela pourrait les effrayer.”





Navid n’est pas étranger à la télévision, puisqu’il a également participé à Rich Kids Go Skint en 2019.

Pendant deux nuits, Navid a troqué son couvre-lit Versace et sa femme de chambre pour faire l’expérience de la vie sur la ligne de pain pour l’émission de Channel 5.

Il a également joué dans la deuxième saison de Eating With My Ex de la BBC la même année et est apparu dans la septième saison de Judge Rinder d’ITV il y a quatre ans.

Navid rejoint Sinitta, Gary Lucy, Laura Anderson et Pete Wicks alors que l’émission revient les soirs de semaine à 22 heures sur E4.

Navid veut donner son corps à quelqu’un qu’il aime[/caption]