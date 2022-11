Je suis fier de faire partie de l’histoire du savon – mais j’ai été choqué par la réaction en ligne, déclare Channique Sterling-Brown de Corrie

ELLE a pris d’assaut les pavés de la télévision en tant qu’avocate amusante Dee-Dee Bailey, la fille nouvellement arrivée de la première famille noire du feuilleton.

Mais depuis ses débuts dans son rôle de rêve sur Coronation Street en septembre, Channique Sterling-Brown a reçu de vils abus racistes en ligne.

Channique Sterling-Brown a fait ses débuts à Coronation Street en septembre en tant qu'avocate Dee-Dee Bailey

Channique dit qu'elle a reçu de vils abus racistes en ligne depuis son arrivée sur le feuilleton

S’adressant exclusivement à The Sun dimanche, elle a déclaré: «La majorité des personnes en ligne ont été si favorables et positives, mais malheureusement, il y a eu une certaine négativité et un peu de racisme.

«Il y avait des trucs vraiment horribles suggérant que je faisais partie d’un mouvement de« suprématie noire », qui était tout simplement sauvage, et Twitter l’a effectivement supprimé.

“Mais il y avait pas mal de commentaires suggérant que j’avais été choisi pour cocher une” case à cocher de diversité “et que c’était ridicule et trop PC pour moi d’être dans la série.

«Ce qui m’était étrange, étant donné que la présence de Dee-Dee porte à deux le grand total de femmes noires dans la rue.

“C’est pourquoi il est si important d’avoir des acteurs noirs sur nos écrans de télévision, ainsi que ceux qui travaillent derrière la caméra, qui écrivent et réalisent.”

La grande majorité des fans ont salué son arrivée à Weatherfield fin septembre, décrivant la vivacité Dee-Dee comme une “bouffée d’air frais”.

Et le patron du feuilleton, Iain MacLeod, a fait l’éloge de son personnage “incroyablement joyeux” qui, a-t-il dit, était “plein d’énergie et de dynamisme”.

Depuis ses débuts, Channique, 25 ans, ne peut même plus faire ses courses sans se faire repérer.





Et elle est devenue un modèle instantané pour les jeunes fans.

Elle a déclaré: «Cela a vraiment été un changement très radical dans ma vie et cela a été super écrasant.

« Cela ne fait que quelques semaines et je n’arrête pas de me faire arrêter chez Lidl !

“Ils sont comme, ‘Êtes-vous dans Coronation Street?’, Et je suis comme, ‘Oh ouais’.

“Je demandais à quelqu’un qui travaillait là-bas à propos d’une torsion de fromage et ils me regardaient.”

Pour Channique, c’est le rôle d’une vie. Elle a ajouté: “Je pense que tout le monde a eu Corrie dans sa vie.

“Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui ne l’ait pas regardé à un moment donné.

“C’est tellement emblématique et c’est vraiment si spécial d’en faire partie.

“Tout le monde a été si accueillant, et travailler avec la famille Bailey, et toutes ces femmes incroyables de la rue, a été incroyable.

“Histoire de femmes fortes”

“Corrie a l’habitude d’avoir ces femmes fortes au centre de la série et j’adore le fait que Dee-Dee ait une très bonne carrière – elle est sa propre femme.

«Je me sens vraiment incroyablement fier de jouer Dee-Dee et de faire partie de la toute première famille noire du feuilleton.

« C’est spécial, c’est un peu l’histoire.

“Une jeune fille est venue me voir l’autre soir et elle m’a dit : ‘Tu me ressembles.’

“Elle a demandé une photo, et cela signifiait tellement pour moi et montre à quel point il est important d’avoir cette diversité à l’écran.”

Channique, qui est également scénariste et metteur en scène, a travaillé dans le théâtre après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Central Lancashire.

Elle a écrit et interprété des monologues et des poèmes sur ce que c’est que d’être une femme noire britannique.

Parlant de son poème Black Girl Magic, elle a déclaré: «Je voulais écrire une pièce pour rappeler aux filles et aux femmes noires du monde entier – nous sommes plus que les stéréotypes auxquels les gens essaient souvent de nous confiner.

« Un rappel de notre résilience face au racisme comme au sexisme.

“J’espère que cela éclairera un peu, pour les autres, ce que c’est que de naviguer dans le monde en tant que femmes noires.

“Et j’espère que cela donne du pouvoir à mes sœurs noires.”

La famille Bailey de Corrie se compose de papa Ed (Trevor Michael Georges), de maman Aggie (Lorna Laidlaw) et de leurs deux fils adultes Michael (l’ancien présentateur de CBeebies Ryan Russell) et James (Nathan Graham).

Ils sont arrivés sur les pavés en 2019.

La famille Bailey est arrivée sur les pavés en 2019, sans sa fille Diana 'Dee-Dee' Bailey

Leur fille Diana “Dee-Dee” Bailey a été régulièrement mentionnée par la famille mais les patrons n’ont commencé à chercher une actrice pour jouer le rôle que ce printemps.

Channique a déclaré: “J’étais dans un bus en route pour un festival quand j’ai découvert que j’avais le rôle de Dee-Dee.

“Mon agent m’a appelé et j’ai éclaté en sanglots, j’étais tellement bouleversé.

«Je pense que tout le monde dans le bus pensait que j’avais une vis desserrée.

« Dee-Dee est un chaos organisé, c’est comme ça que je la décris.

«Elle fait irruption dans n’importe quelle pièce et fait sa marque. C’est une grande personnalité mais elle travaille vraiment dur.

“C’est une excellente avocate, elle sait ce qu’elle fait, elle est sexy.

«Je pense que je suis assez similaire parce que je suis vraiment amical, je suis vraiment bavard, mais quand je suis dans la zone et que je travaille dur.

“Même la façon dont Dee-Dee s’habille et change de coiffure tout le temps me ressemble tellement.”

Les similitudes entre les deux ne s’arrêtent pas là non plus. Channique a envisagé de devenir avocat mais a refusé une place à la faculté de droit pour poursuivre une carrière d’acteur.

Elle a déclaré: «J’ai fait du théâtre à l’école. Je suis tombé amoureux du métier d’acteur pour la première fois à 14 ans lorsque j’ai fait The Tempest de Shakespeare, mais ce n’est pas une carrière facile ou simple.

« J’avais l’habitude de faire quelque chose qui s’appelait le procès simulé, qui consiste à jouer à faire semblant dans une salle d’audience, donc vous seriez avocat ou notaire.

« C’était le meilleur des deux mondes, et j’adorais le droit.

“Mon professeur d’art dramatique en sixième a dit:” Je pense vraiment que tu as ce qu’il faut pour être acteur, je pense que tu devrais aller à l’école d’art dramatique “.

“J’adore Manchester, c’est un vrai melting-pot”

“Alors j’ai refusé une place à la faculté de droit et j’ai poursuivi le théâtre à la place. Je me souviens avoir dû le dire à ma mère – elle m’a tellement soutenu.

“Je n’avais même pas réussi mon examen de conduite, mais elle m’a dit : ‘Si tu fais du droit, je t’achèterai une Fiat 500 vert menthe’ parce que c’est ce que je voulais vraiment à l’époque.

“J’étais comme, ‘Maman, tu ne m’achèteras pas une Fiat 500 vert menthe en aucune circonstance’.

«Mais je suis resté fidèle à mes armes. La faculté de droit m’a dit : ‘OK, reviens nous voir quand tu auras travaillé sur tous les passages à l’acte de ton système’.

« Et nous y sommes – et je joue un avocat à la télé. La boucle est bouclée.

Les téléspectateurs verront également Channique montrer ses talents de chanteuse ce Noël, représentant Corrie dans l’émission spéciale festive ITV Britain Get Singing.

Et elle a été filmée en train de chanter le hit d’Adele Rolling In The Deep lors d’une session de karaoké après les Inside Soap Awards du mois dernier.

Sur Corrie la semaine prochaine, Dee-Dee affrontera Alya Nazir, employée du restaurant Speed ​​​​Daal, interprétée par Sair Khan, en tant que secrétaire juridique.

Les deux hommes se sont déjà battus pour obtenir justice pour Stu Carpenter, blanchissant son nom pour un crime qu’il n’a pas commis et mettant le véritable meurtrier derrière les barreaux.

Channique a déclaré: “Sair est si adorable et nous rions toujours si bien.

« Elle est vraiment gentille et nous passons de très bons moments ensemble.

« Lors de mon deuxième jour de tournage, nous étions sur place.

“Et dès ce deuxième jour, Sair m’a donné de bons conseils et s’est assuré que j’avais la tête bien vissée mais de la meilleure façon.

“C’est drôle parce que c’est presque comme si elle était mon mentor, et Dee-Dee est le mentor d’Alya, mais j’aime vraiment ça.”

Channique balaye tous les commentaires désagréables qu’elle reçoit en ligne.

Elle a déclaré: «En fin de compte, je ne suis pas déconcertée par cela.

« J’adore Manchester, c’est un véritable creuset d’ethnies et de cultures, tout comme notre pays.

“Il est important qu’une émission aussi merveilleuse et aussi bien regardée que Corrie reflète cela.

“C’est une énorme bénédiction de faire partie de la première famille noire dans le drame le plus ancien du pays.

“Et savoir que les filles et les femmes noires peuvent se voir représentées sur les célèbres pavés est vraiment un privilège.”

Sur Corrie la semaine prochaine, Dee-Dee embauchera Alya Nazir, employée du restaurant Speed ​​​​Daal, en tant que secrétaire juridique

