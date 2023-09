Je suis expulsé parce que je suis un « squatter », mais je n’ai pas manqué de payer mon loyer depuis 7 ANS – mon fils et moi serons sans abri.

Une mère célibataire BRITANNIQUE est expulsée de son domicile en Espagne pour squattage – alors qu’elle n’a pas manqué de payer son loyer depuis SEPT ANS.

Kate Langshaw, 44 ans, et son fils Lucas, 7 ans, ont été licenciés après une dispute sur l’héritage entre le propriétaire et son fils politicien « sans cœur ».

Alors que Kate a gagné sa cause sur la propriété de la Costa Blanca en mai, le fils du propriétaire, qui s’est présenté aux élections locales, a pu annuler la décision en appel en seulement trois mois.

On ne sait pas vraiment comment l’homme politique, membre du parti antiféministe Vox, a pu obtenir une décision aussi rapide dans un système judiciaire connu pour sa lenteur.

La mère d’un enfant est désormais confrontée à la perspective déchirante de se retrouver sans abri avec son jeune enfant et leur chien Orri.

Elle a déclaré à Olive Press : « J’ai toujours payé mon loyer et j’ai fait tout ce que la société de location me disait de faire. C’est terrifiant de penser que nous pourrions tous nous retrouver dans la rue.

« Nous sommes encore en été et je n’ai pas les moyens de trouver un nouveau logement à proximité de l’école de mon fils.

Dans un autre rebondissement tragique, Kate a déclaré qu’elle devra peut-être abandonner leur chiot bien-aimé.

« Je devrais peut-être même abandonner mon chien car très peu de locations acceptent les animaux, ce qui serait un crève-cœur pour moi mais surtout pour mon fils.

Il souffre d’anxiété et Orri est crucial pour sa santé mentale. »

Non seulement la famille est expulsée de sa maison à Alicante, mais le fils du propriétaire, Daniel, tente de lui facturer un loyer antidaté s’élevant à près de 26 000 £.

Elle a déclaré : « Comment peut-il être juste que je sois expulsée ? C’est de la folie. J’entends dire que cela peut prendre trois ans pour expulser un véritable squatteur, et pourtant on me demande de partir en tant que mère célibataire payant un loyer.

Les problèmes ont commencé lorsque le patriarche millionnaire de l’influente famille Bas, basée à Javea, est décédé il y a des années, laissant beaucoup de maisons, de terres et d’argent à sa femme Christine English et à ses quatre enfants.

Il était un promoteur immobilier prospère et a laissé derrière lui un certain nombre d’appartements, ainsi que diverses autres maisons, pour lesquelles les frères et sœurs se seraient disputés.

En particulier les appartements situés dans la grande urbanisation Don Pepe, juste à côté de la célèbre plage Arenal de Javea.

Au moins un enfant, dont son fils Daniel, a poursuivi sa mère en justice pour tenter de prendre le contrôle des propriétés et de l’argent, rapporte The Olive Press.

Kate a commencé à louer à Christine la villa à deux chambres dans laquelle elle vivait avec son fils en 2017, mais elle ne savait pas que deux ans plus tard, Daniel avait réussi à acquérir les titres de propriété de la maison.

Malgré cela, le loueur qui s’occupait de la location lui a conseillé de continuer à payer le loyer à Christine, d’autant que les papiers notariés officiels indiquaient qu’elle en était la propriétaire.

L’année dernière, Daniel a tenté de « intimider » Katie pour qu’elle le paie à la place de sa mère et, ignorant son contrat à taux fixe, a essayé de lui facturer 170 £ de loyer supplémentaire chaque mois.

Lorsque ses tactiques brutales ont échoué, il l’a poursuivie en justice, affirmant qu’elle était une « squatteuse » parce qu’elle n’avait aucun contrat avec lui, malgré des preuves de paiement de loyer remontant à 2017.

Il prétendait avoir droit à tous les revenus (appelés usufruit) sur la propriété, y compris le loyer.

L’affaire a échoué en mai, lorsqu’un juge a statué que sa mère Christine avait l’usufruit lorsque Kate avait signé le contrat de location et qu’elle avait donc payé la bonne personne.

Fait extraordinaire, lorsque Daniel a fait appel devant les tribunaux d’Alicante, la décision a été annulée en juillet, annulant ainsi le dernier contrat de location.

Pire encore, il poursuit désormais Kate pour un loyer antidaté qui s’élève à plus de 30 000 €.

La mère célibataire a reçu de l’aide des services sociaux, du bureau de conseil aux citoyens et d’une organisation caritative locale appelée Guardian Angels.

« Ils sont tous choqués par cette décision et ne comprennent pas comment cela s’est produit », a-t-elle déclaré.

Myra Azzopardi, conseillère principale de Citizens Advice en Espagne, a déclaré à Olive Press : « Cette affaire est choquante. Tout d’abord, le fait que l’appel ait été gagné si rapidement est très surprenant, n’importe quelle autre personne en Espagne serait ravie d’obtenir un procès. devant un tribunal dans trois mois.

« Mais Kate est la victime ici, elle payait le loyer et la mère aurait dû savoir exactement ce qui se passait avec sa propriété.

« Si cette mère ne savait pas ce qui se passe, je mangerais mon chapeau. Elle a agi de manière injuste et frauduleuse et Kate devrait la poursuivre en justice.

« Le fait que le fils veuille poursuivre Kate en justice pour l’énorme loyer prétendument dû est ridicule. Il devrait poursuivre sa mère en justice, car elle percevait le loyer auquel les tribunaux ont maintenant jugé qu’elle n’avait pas droit. »

La communauté locale des expatriés a créé une page GoFundMe pour aider Kate avec les frais juridiques et éventuellement les frais de déménagement.

