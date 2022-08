Je suis expulsé de ma maison de 25 ans même si je suis alité – ma femme a dû barricader la porte avec mon fauteuil roulant

Un homme QUADRIPLÉGIQUE est expulsé de son domicile alors qu’il est cloué au lit et propose de l’acheter.

Le Dr Harvey Cowe, 62 ans, a loué la propriété à Hove, East Sussex, avec sa femme Sheree au cours des 25 dernières années.

Le Dr Harvey et sa femme Sheree vivent à la maison depuis 25 ans Crédit : SussexLive/BPM

La maison a été modifiée pour répondre à ses besoins, y compris une piscine d’hydrothérapie et un ordinateur à commande vocale afin qu’il puisse continuer à travailler en tant que chercheur universitaire.

Mais malgré la collecte de milliers de livres pour acheter la maison de 950 000 £ à leurs propriétaires après avoir annoncé qu’ils vendaient, le Dr Cowe et sa femme ont reçu un avis d’expulsion la semaine dernière, rapporte Sussex Live.

Le Dr Cowe, qui a été effectivement paralysé du cou jusqu’aux pieds depuis un accident de voiture en 1984, a déclaré : « Je suis coincé dans le lit. Je devrais être étiré à travers l’embrasure de la porte. Je me sens tellement déçu.

“Pourquoi ne peuvent-ils pas nous expliquer pourquoi ils ne veulent pas nous vendre? Cela ressemble à une punition. Je me sens totalement déprimé et dégonflé.

“La logistique du déménagement serait un cauchemar, nous devions apporter tellement de matériel et de fournitures avec nous.”

Mme Cowe a déclaré que sa mère et sa sœur avaient toutes deux vendu leurs maisons afin de les aider à collecter les fonds nécessaires à leur achat, tandis que son cousin vendait une quantité considérable de crypto-monnaie.

Elle a également raconté comment des huissiers ont tenté d’entrer dans leur propriété pour les expulser, qualifiant le processus d'”horrible”.

Mme Cowe a déclaré: «Les huissiers sont venus et ont percé les portes. Cela a duré 40 minutes.

“Harvey ne peut même pas sortir du lit, nous n’avons pas d’endroit où aller. J’ai naïvement pensé que si vous ne répondiez pas, ils s’en iraient, mais ils ont réussi à entrer sur le côté de la maison.

“J’ai dû déplacer le fauteuil roulant électrique contre l’autre porte pour qu’ils ne puissent pas aller plus loin. “Les huissiers ont dit qu’ils revenaient pour un mandat plus élevé et qu’ils pouvaient revenir n’importe quel jour.

“Ils ont dit que la police pouvait nous arrêter et nous mettre dans une cellule. J’avais tellement peur, l’idée que les huissiers reviennent est horrible.”

Rachel Lashmar, s’exprimant au nom des propriétaires, a déclaré: “Nous ne pouvons pas commenter l’affaire elle-même, sauf pour dire qu’il s’agit d’une situation incroyablement complexe et émouvante pour toutes les parties impliquées depuis trois ans.”

Pourquoi ne peuvent-ils pas nous expliquer pourquoi ils ne veulent pas nous vendre ? Cela ressemble à une punition. Harvey Cowe

Cllr David Gibson, coprésident du comité du logement du conseil municipal de Brighton et Hove, a déclaré qu’il était “très triste” que les propriétaires poursuivent leur expulsion immédiate.

Il a déclaré: «Je suis incroyablement déçu que le tribunal n’ait pas exercé son pouvoir discrétionnaire pour mettre un terme aux huissiers, ce qui a donné plus de temps pour que la famille Cowe achète la propriété avec l’aide du conseil.

“S’ils l’avaient fait, cela leur aurait peut-être permis de rester dans la maison dans laquelle ils vivaient depuis 25 ans. M. Cowe a des handicaps très importants. Nous avons déjà apporté des adaptations majeures à la propriété pour permettre à la famille de continuer à y vivre. .

“L’ordonnance de mise en possession a été signifiée en avril. Elle a été suspendue pendant trois mois. Pendant cette période, en raison des circonstances exceptionnelles, nous avons travaillé extrêmement rapidement pour aider à mettre en place un arrangement permettant à la famille d’acheter la propriété.

“Le conseil a convenu d’un prêt pour aider la famille à l’achat sur la base d’une évaluation, et nous avons fait connaître notre offre de prêt à toutes les parties. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la famille pour nous assurer qu’elle avait les ressources nécessaires pour acheter la propriété et aussi assurez-vous que les remboursements du prêt leur seraient abordables.

Le conseiller Robert Nemeth a ajouté: “C’était dévastateur d’entendre que l’expulsion est toujours proposée alors qu’il semble qu’il reste encore beaucoup de place pour poursuivre les discussions.

«Il y a maintenant un problème très pratique de savoir comment Harvey serait expulsé de son domicile conformément à l’avis d’expulsion qui, je l’espère, servira à concentrer les esprits sur le retour à la table des négociations.

“L’idée qu’il soit traîné sur son matelas est tout simplement scandaleuse et ne peut pas se produire.”

Sheree s’occupe de son mari à la maison Crédit : SussexLive/BPM