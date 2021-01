Pamela Anderson a dit à quel point elle était heureuse de suivre son mariage du réveillon de Noël avec son garde du corps.

L’ancienne star de Baywatch a épousé Dan Hayhurst lors d’une petite cérémonie à son domicile sur l’île de Vancouver au Canada.

Elle a déclaré à Daily Mail TV: « Je suis exactement là où je dois être – dans les bras d’un homme qui m’aime vraiment. »

Il s’agit du cinquième mariage de la femme de 54 ans (bien qu’elle nie être légalement mariée à son dernier mari, le producteur de films Jon Peters) et cela survient après que les deux se sont rencontrés au début du verrouillage de l’année dernière.

Elle a dit qu’ils étaient tombés éperdument amoureux et que c’était un « ajustement naturel », ajoutant: « Cette année ensemble a été comme sept années comme des chiens. »

Les photos de la journée la montraient dans une robe de mariée vintage blanche avec un bouquet de roses roses et blanches.

La cérémonie a été dirigée par un pasteur local et bénie par les représentants des Premières nations canadiennes.

Anderson a déclaré: «Je me suis marié sur la propriété que j’ai achetée à mes grands-parents il y a 25 ans. C’est là que mes parents se sont mariés et ils sont toujours ensemble. J’ai l’impression d’avoir bouclé la boucle.

«Je pense que cette propriété romantique a beaucoup d’énergie de guérison. Je suis en paix ici. C’est une grande propriété mais quelques personnes qui passaient par là pouvaient voir la robe de conte de fées avec le long voile de la princesse Diana traînant dans la boue. Le paradis.

Le couple a choisi de ne pas avoir de famille ou d’amis et la cérémonie et pas de mariage.

La liste des invités aurait été limitée en raison des restrictions liées aux coronavirus mais Anderson a ajouté: « Nous préférons être nous-mêmes ».

Plus tôt cette semaine, Anderson a écrit ce qu’elle a décrit comme son dernier message sur les réseaux sociaux.

Elle a déclaré: «Je ne me suis jamais intéressée aux médias sociaux et maintenant que je suis installée dans la vie, je suis vraiment inspirée par la lecture et la nature. Je suis libre.

« Merci pour l’amour. Bénédictions à vous tous.

« Espérons que vous trouverez la force et l’inspiration pour suivre votre objectif et essayer de ne pas être séduit par le temps perdu.

« C’est ce qu’ils veulent et peuvent utiliser pour gagner de l’argent. Contrôlez votre cerveau. »