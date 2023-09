Je suis étudiant dans « l’école la plus stricte du Royaume-Uni » – voici pourquoi les enfants ont eu tort de sauter par-dessus les portes, de crier et de crier en signe de protestation

Un élève d’une école britannique comparée à une « prison » a dénoncé le fait que des élèves sautaient par-dessus les portes, criaient et protestaient contre les règles « militaires ».

Indignés, les parents et les élèves de la Camborne Science and International Academy (CSIA), Cornwall ont pris des mesures aux portes de l’école mercredi.

Une manifestation a eu lieu devant une école de Cornwall surnommée « prison » par les étudiants. Crédit : BPM

Les élèves et les parents à l’extérieur de la Camborne Science and International Academy mercredi Crédit : BPM

Les scènes chaotiques se sont intensifiées et la police du Devon et de Cornwall a même été appelée pour désamorcer la situation.

Cela s’est produit après que les tensions aient atteint un point d’ébullition alors que les élèves comparaient l’école à une « prison » et affirmaient que les élèves étaient punis pour avoir bâillé.

Maintenant, un étudiant qui a été témoin du drame a partagé ses réflexions, comme le prétend Cornwall Live.

« Je suis en 11e année à l’école de Camborne. Aujourd’hui, c’était pour le moins beaucoup », a déclaré l’élève anonyme.

« Les élèves franchissaient les portes, couraient dans les couloirs et se précipitaient dans les salles de classe en criant et en criant, sans parler de ce qui se passait à l’extérieur de l’école. »

Alors que l’élève choqué a déclaré qu’il n’était pas « contre » le droit de manifester, il s’est opposé lorsque « cela met les gens en danger et devient incontrôlable ».

Ils ont ajouté : « Cela ne fera vraiment aucune différence à l’école.

« Il y a une manière de protester et ce qui s’est passé aujourd’hui n’était vraiment pas la bonne manière de le faire.

« C’était assez effrayant de voir les plus jeunes étudiants hors d’eux-mêmes à cause de leur peur et que les étudiants se sentent en danger au point de demander à leurs parents de venir les chercher ne semble tout simplement pas normal. »

Mais l’élève anonyme, comme le prétend Cornwall Live, a admis qu’il pensait que les règles de l’école étaient « très frustrantes » et que le chaos avait « perturbé » les étudiants « de la pire des manières possibles ».

Cela survient après que les parents ont critiqué l’académie pour ses règles « dures », notamment en pénalisant les étudiants pour quelques minutes de retard en classe.

Des mamans et des papas en colère ont également fustigé Camborne Science et l’Académie internationale pour une nouvelle punition appelée « Réflexion », qui est essentiellement l’isolement, et ont affirmé que les étudiants y étaient gardés pendant des jours.

‘STYLE MILITAIRE’

En criant aux portes de l’école plus tôt cette semaine, ils ont affirmé que leurs enfants étaient forcés d’écrire des lignes sur un cahier d’exercices dans une approche « de style militaire » face aux mauvaises conduites.

Cela a rendu de nombreux enfants impatients d’aller à l’école et les a détournés de leur apprentissage, selon les élèves et les parents.

Des détentions quotidiennes sont également infligées pour avoir porté de vieux pantalons jugés inappropriés, demandé d’aller aux toilettes, ne pas avoir de trousse transparente et même avoir enlevé son blazer pendant la canicule, ont affirmé des parents.

Certains ont affirmé que leurs enfants avaient été suspendus pour avoir été distraits ou simplement pour avoir posé leurs mains sur un bureau.

L’un d’entre eux a même déclaré que leur enfant était puni pour avoir bâillé.

Les parents sont également préoccupés par son projet de rejoindre un trust multi-académies, Athena Learning Trust, connu pour ses régimes stricts.

La CSIA et sa société de relations publiques ont été contactées pour commentaires, ainsi que la police du Devon et de Cornwall.

Cela survient alors que d’autres parents enragés ont critiqué l’école de leurs enfants à cause de politiques strictes en matière d’uniforme.

Un père a critiqué l’une des écoles « les plus strictes » du Royaume-Uni pour avoir forcé sa fille à porter des chaussures qui lui donnaient des ampoules.

Et une mère a récemment affirmé que sa fille avait été renvoyée chez elle dès son premier jour d’école secondaire à cause de ses nouvelles chaussures.

Pendant ce temps, un autre parent en colère a critiqué une école après que des enseignants ont « tiré » sur la ceinture du pantalon de sa fille et l’ont forcée à s’isoler.