J’ai beaucoup de réflexions sur le nouveau Car Thing de Spotify, un écran simple avec un gros bouton que vous attachez au tableau de bord de votre voiture pour lire du contenu exclusivement à partir de Spotify. Pensez à Car Thing comme vous le feriez avec votre smartphone actuel. Depuis votre téléphone, vous pouvez diffuser de la musique depuis n’importe quel service vers votre véhicule équipé d’une prise Bluetooth ou d’une prise casque, mais avec Car Thing, c’est juste Spotify. Cela semble un peu inutile, non? Si c’est vrai, alors pourquoi est-ce que j’en veux tellement un?

Car Thing est essentiellement un produit expérimental que Spotify offre à un certain nombre d’utilisateurs Premium. Les chances que l’un d’entre nous en obtienne un semblent minces, mais si, pour une raison quelconque, ils sont vraiment populaires et qu’il y a beaucoup de demande, vous pourrez peut-être en acheter un plus tard. Si vous êtes sélectionné pour en obtenir un, vous ne paierez que les frais d’expédition, car Spotify efface le prix de détail suggéré de 79 $. 79 $ pour un lecteur Spotify que vous mettez dans votre voiture? C’est ce que fait mon téléphone, et comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour produit inutile pensée.

La configuration semble assez simple. Après avoir placé Car Thing où vous le souhaitez dans la voiture, vous le branchez à une alimentation 12V (c’est-à-dire l’ancien allume-cigare de votre voiture). En utilisant Bluetooth, vous connectez ensuite votre téléphone à Car Thing. Enfin, connectez votre téléphone à votre autoradio via un câble Bluetooth, AUX ou USB. Une fois configuré, vous pouvez contrôler la lecture Spotify via Car Thing et vous pouvez également parler à Car Thing avec ses microphones intégrés.

Bien que cela ait l’air vraiment cool, je ne comprends toujours pas tout à fait. Si je connecte déjà mon téléphone à l’autoradio, pourquoi est-ce que je n’utilise pas seulement Spotify sur mon téléphone? Je peux déjà parler à mon téléphone et lui donner les mêmes commandes que Car Thing. Ce produit prend juste de la place, mais me donne également un petit lecteur Spotify adorable qui a l’air cool. Je suis vraiment déchiré, les gars. Je veux l’aimer, mais je ne comprends tout simplement pas pourquoi il doit exister s’il a besoin d’un smartphone pour sa connexion à la voiture.

Si vous voulez essayer d’en attraper un, inscrivez-vous à la liste d’attente ci-dessous.

// Spotify