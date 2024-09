« Je suis étonné d’être encore en vie » : un surfeur survit à une catastrophe massive en Tasmanie | Surf

Un spécialiste des grosses vagues affirme avoir eu de la chance d’être en vie après avoir échappé relativement indemne à une énorme catastrophe sur un spot de surf notoirement dangereux en Tasmanie.

Mikey Brennan surfait à Shipstern Bluff, une vague isolée à laquelle on ne peut accéder qu’en faisant 30 km de jet ski ou en marchant deux heures, lorsqu’il a été englouti par les vagues géantes au large de la côte de la péninsule de Tasman.

L’homme de 38 ans, qui n’est pas étranger à l’endroit connu sous le nom de « Shippies » – ou gros effondrements – a été remorqué sur la vague par un jet ski avant de perdre le contrôle et de disparaître de la vue lorsque la vague s’est écrasée sur lui.

« Je suis étonné d’être encore en vie », a déclaré Brennan. dit au Mercure.

Brennan, qui souffrait de côtes contusionnées et d’une légère commotion cérébrale, était reconnaissant des protocoles de sécurité en place après avoir été tiré hors de l’eau sur un jet ski.

« Je me souviens de la vague, de l’entrée dans la vague et de la grande marche, qui m’a semblé si énorme, comme un de ces moments monumentaux », a-t-il déclaré. « Je suis tombé très fort. Je n’ai tout simplement pas pu contrôler la chute pour réussir cet atterrissage. »

Il a déclaré qu’il se souvenait peu du moment où il avait sombré et qu’il était confus lorsqu’il a refait surface et a été secouru, avant d’être emmené à l’hôpital Royal Hobart pour des examens.

« J’avais juste des côtes meurtries. Je n’ai rien cassé », a-t-il déclaré. « Ils m’ont fait passer un scanner et ont vérifié tout ça, puis j’ai été avec l’équipe de traumatologie et ils m’ont examiné de fond en comble. J’ai juste eu un énorme mal de tête et une légère commotion cérébrale, donc j’ai eu beaucoup de chance. »

Ce n’est pas la première fois que Brennan risque la mort dans l’eau – en 2010, il s’était cassé le dos en surfant sur une autre vague dangereuse de Tasmanie à Governor Island.

« Pour être honnête [the Shipstern wipeout] « C’était la chose la plus proche de la mort, car même lorsque je me suis cassé le dos sur la côte est à Governor, j’étais conscient tout le temps. C’était tout aussi dangereux, mais c’était comme si j’étais simplement assommé et que je perdais connaissance. Je ne peux vraiment pas l’expliquer. »

Malgré son expérience, Brennan a juré qu’il retournerait à l’eau. « J’adore l’océan », a-t-il déclaré. « J’ai repoussé les limites. Je savais que je le faisais contre ma peur et je suppose qu’il faut être prêt à aller dans cet endroit, et c’est ce que j’ai fait. »