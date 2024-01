Je suis épuisé par mes responsabilités parentales depuis 30 ans, mais mon plus jeune n’a que 10 ans

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Question : Comment puis-je être plus revigoré en tant que parent dans la dernière ligne droite ? J’aime mes enfants et j’ai toujours conçu ma vie et mon travail à temps plein autour d’eux. Hier soir, je me demandais pourquoi je me sentais tellement moins engagé et je devais être honnête avec moi-même : après 31 ans de travail, alors qu’il en reste huit, je suis tellement prêt à vivre sur une île avec des tortues. Je sais que ce n’est pas juste envers ma petite fille, qui a 10 ans. S’il vous plaît, donnez-moi une certaine perspective.

UN: Merci d’avoir écrit ; Je pense que beaucoup de gens atteignent un point de rupture dans leur rôle parental qui nécessite une sorte de réévaluation. Je suppose que les « huit restants » sont l’enfant de 10 ans qui fête ses 18 ans et qui quitte la maison, alors faisons un zoom arrière, puis un zoom avant.

La fatigue parentale est réelle, et travailler à temps plein tout en étant parent peut nous épuiser beaucoup plus que nous ne le pensons. Parce que beaucoup d’entre nous subissent inconsciemment le stress, nous pouvons croire que notre épuisement est en quelque sorte anormal ou malsain – que nous sommes brisés par la fatigue. Mais partout où vous regardez, de notre système de garde d’enfants à notre système de santé, notre culture n’est souvent pas conçue pour soutenir les parents (en particulier les parents non blancs). Tout comme un poisson ne sait pas qu’il est mouillé, nous ne reconnaissons pas à quel point notre culture a amené de nombreux parents à se sentir chroniquement fatigués.

Je ne sais pas pourquoi vous avez conçu votre vie et travaillé autour de vos enfants, mais l’amour n’est pas la seule réponse. Cela peut également provenir de messages implicites ou explicites de votre propre enfance ; quelque chose que vous n’avez pas obtenu ou que vous avez obtenu et que vous vouliez reproduire ; culpabilité; peur ou anxiété. Quoi qu’il en soit, vous vous placez depuis longtemps deuxième (ou troisième ou quatrième) dans votre vie. Pour être clair, je ne vous blâme pas pour ce choix ; si nous ne ralentissons pas pour faire des choix conscients, il est facile de se laisser entraîner très rapidement à « tout faire ». Et si vous avez besoin d’une autre excuse pour surmonter cette inquiétude, soyez assuré que les enfants ne veulent pas ou n’ont pas besoin que vous « organisiez votre vie autour d’eux ». Bien que chaque famille soit différente, la responsabilité et l’indépendance adaptée au développement renforcent la résilience chez les enfants. En termes simples : les enfants sont censés comprendre que tout le monde a des besoins et qu’ils n’ont pas besoin de l’être ou ne devraient pas l’être en premier. J’adore le livre de Jessica Lahey, “Le cadeau de l’échec» pour en savoir plus sur ce message.

Maintenant, pour une raison quelconque, vous avez atteint le point où vous êtes prêt à jeter l’éponge sur la vie que vous avez construite (une île avec des tortues et ainsi de suite). Vous devez comprendre ce que signifie pour vous vivre sur l’île avec des tortues – éventuellement avec l’aide d’un thérapeute, d’un livre d’auto-assistance ou d’un bon ami. Êtes-vous fatigué de servir les autres ? Cherchez-vous plus de solitude? Avez-vous besoin de plus d’espace à votre époque ? Avez-vous besoin de plus d’exposition au monde naturel ? Aller à la racine de ce dont votre esprit, votre corps et votre âme ont besoin est le but ultime ici, car tout autre choix n’est qu’un pansement sur une plaie béante. Et avoir besoin d’un coach ou d’un thérapeute est normal ; il n’y a rien d’inhabituel à atteindre un carrefour dans votre vie et à avoir besoin de soutien pour le prochain chapitre.

Pendant que vous résolvez vos propres besoins, je suis d’accord, nous devons revigorer votre relation avec votre enfant de 10 ans. Le moyen le plus simple de le faire est de planifier du temps avec elle comme un rendez-vous légitime. Cela semble impersonnel, mais j’ai découvert que la connexion et le plaisir engendrent la connexion et le plaisir. Un week-end, des films, des repas, de la peinture sur des poteries, un projet de maison, du théâtre ou du sport local et la bibliothèque sont quelques idées pour vous aider à démarrer. De dépenser beaucoup d’argent à très peu, il existe un million de façons de communiquer avec votre fille. Recherchez la qualité plutôt que la quantité et, si possible, intégrez quelque chose qui vous apporte de la joie. Il est facile d’oublier que la joie est contagieuse et que nos enfants adorent nous voir heureux et pleins de vie.

Que vous utilisiez un calendrier physique ou numérique, impliquez votre fille dans le processus décisionnel. Le processus de choix de ce qu’il faut faire peut être amusant en soi ! Mais rappelez-vous : si vous ne cherchez pas à comprendre ces nouveaux besoins dans votre vie, vous resterez épuisé et aurez envie de vous évader. Soyez curieux et cherchez du soutien. Bonne chance.