Je suis entré dans un magasin pour acheter de la bière à mon mari et je suis sorti plus riche de 200 000 £ – j’ai un plan réconfortant pour l’argent

La plupart des conjoints soupiraient lorsque leur autre moitié les envoyait au magasin pour acheter des bières.

Mais cette dame chanceuse était ravie de sa course après être sortie de son magasin local plus riche de 200 000 £ après avoir fait la course à l’alcool pour son mari.

Maman de cinq enfants, Isabel Sandoval, 35 ans, a remporté le jackpot après avoir acheté trois cartes à gratter tout en ramassant des bières pour son mari Crédit : Flash d’information

Elle avait auparavant abandonné tout espoir de gagner au loto – mais a été tentée par un trio de billets Lady Luck Crédit : Flash d’information

Isabel Sandoval, 35 ans, a décidé de tenter sa chance en fouinant dans son magasin local de Baltimore dans l’État américain du Maryland.

La maman de cinq enfants a imaginé ses chances sur trois cartes à gratter bien nommées Lady Luck tout en ramassant des bières pour son mari après sa longue journée de travail.

Elle a expliqué qu’elle avait l’habitude de jouer régulièrement aux jeux de loterie, mais qu’elle avait arrêté après n’avoir jamais gagné d’argent.

Mais il semble que la déesse grecque dont ses cartes à gratter portent le nom ait décidé de récompenser Isabel pour sa gentillesse envers son époux.

L’employée de l’entrepôt a fini par empocher bien plus que ce qu’elle avait prévu lorsqu’elle a récupéré 200 000 £ sur le ticket de loto.

Elle est rentrée du magasin et a découvert que son achat spontané lui avait valu le premier prix.

Une Isabel aux anges a déclaré à propos de sa victoire: “En fait, j’ai arrêté d’y jouer pendant un moment parce que je ne gagnais pas beaucoup.

“J’ai dit à mon ami:” Ce n’est pas pour moi. J’ai tout de suite su que c’était un gagnant parce que j’ai gratté le fer à cheval.

“Mais je ne pouvais pas croire le prix que j’ai vu.”

Son changement d’avis lui a permis de remporter la manne qui a changé sa vie – et la mère sait exactement ce qu’elle veut en faire.

Elle a l’intention de prodiguer l’argent à sa mère, qui vit au Mexique.

Isabel économise raisonnablement le reste de ses gains comme pécule pour ses cinq enfants et petits-enfants.

La femme de 35 ans a récupéré son prix au siège de la loterie à Baltimore cette semaine.

Les responsables de la loterie ont expliqué que le magasin dans lequel elle a acheté les billets “est également un gagnant”.

Ils ont expliqué: “L’entreprise Baltimore City située au 6400 Eastern Avenue à Baltimore recevra un bonus de 1 000 USD de la loterie pour la vente d’un billet instantané Lady Luck gagnant le premier prix.”