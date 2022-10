Je suis enseignant – j’ai été viré pour mes tenues “inappropriées” en ligne mais tout le monde dit que j’ai l’air fantastique

UNE ENSEIGNANTE a été expulsée de son école pour avoir partagé des clichés “sexy” d’elle-même sur les réseaux sociaux.

Yeimmy Ilias Isaza a été licenciée après que les patrons aient repéré les messages Instagram audacieux qu’elle partage avec ses 393 000 abonnés.

Yeimmy Ilias Isaza, de Colombie, a été limogée de son poste d’enseignante Crédit : Flash d’information

Les patrons de l’école ont jugé ses publications sur les réseaux sociaux trop “sexy” Crédit : Flash d’information

Les chefs d’établissement auraient été consternés après avoir vu ses photos risquées d’elle dans des bikinis minuscules et des robes moulantes.

Yeimmy, de Barranquilla, dans le nord de la Colombie, aurait été un succès en classe et adorait son travail.

Mais cela n’a pas suffi à sauver son poste à l’école car les directeurs de l’établissement d’enseignement ont jugé ses postes inappropriés.

Ils auraient déclaré que l’image qu’elle projetait “n’était pas cohérente” avec celle de son lieu de travail.

L’enseignante a partagé des clichés d’elle prenant le soleil en maillot de bain et faisant la fête avec ses copains, ainsi que dans ses vêtements de travail.

L’une d’elles la montre posant de manière séduisante sur un lit en lingerie rouge tandis que ses mèches blondes tombent en cascade dans son dos.

Une autre montre Yeimmy exhibant sa silhouette dans un bikini noir tout en portant un chapeau de cowboy rouge et des lunettes de soleil.

Son limogeage a suscité la fureur parmi son armée de partisans, qui ont insisté sur le fait qu’elle devrait pouvoir porter ce qu’elle aime sans craindre que cela n’affecte son travail.

L’un d’eux a écrit : « Quelle beauté ! Ne faites pas attention à ceux qui critiquent juste pour critiquer.

“Je pense que l’envie est l’un des plus grands maux de notre époque.”

Cependant, il semble que la beauté colombienne ait eu le dernier mot – car elle a déjà décroché un autre emploi.

Elle a déclaré aux médias locaux qu’elle allait “bien” à la suite du drame.

Yeimmy a également gagné des milliers de followers grâce à la saga sexy snap – et continue de télécharger de superbes photos.

Elle se décrit comme une “blogueuse, conférencière nationale et internationale, enseignante universitaire, auditrice et conseillère, animatrice à Em-Fe Radio, coaching, leadership et finance”.

L’enseignant a gagné des milliers de followers et a décroché un nouvel emploi Crédit : Flash d’information