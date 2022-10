Je suis enseignant – j’ai été critiqué pour avoir porté des tenues inappropriées à l’école mais je me fiche de ce que pensent les parents

UNE ENSEIGNANTE a été critiquée pour avoir porté des tenues inappropriées à l’école – et elle se fiche de ce que pensent les parents.

Buhle Menziwa a déclaré qu’elle recevait souvent des compliments d’étudiants et affirme que personne à l’école ne s’est jamais plaint de ses tenues.

Buhle Menziwa est connue pour monter en classe dans des tenues plutôt suggestives 1 crédit

L’enseignante sud-africaine du secondaire a déclaré que ses élèves apprécient la façon dont elle s’habille 1 crédit

Malgré le contrecoup, Menziwa n’a pas freiné sa façon de s’habiller 1 crédit

L’enseignante sud-africaine est devenue virale en 2019 lorsque des photos d’elle vêtue d’une tenue révélatrice ont circulé en ligne.

Menziwa a fait face à une vague de réactions négatives après que les gens aient affirmé qu’elle s’habillait trop maigre pour l’école.

“J’avais l’impression d’être jugée pour qui je suis. Lorsque vous lisez certains commentaires, j’ai l’impression que certaines personnes sont jalouses de moi et que les hommes me convoitaient simplement – ils aimeraient avoir une petite amie comme moi ou ils aimeraient pouvoir avoir un partenaire comme moi », a déclaré Menziwa en 2019.

Et il semble qu’elle n’ait pas régné dans ses tenues depuis lors avec de récentes photos Instagram montrant une enseignante du secondaire posant dans un jean moulant en classe.

Menziwa – qui est également propriétaire d’une marque de mode, selon son Instagram – a été vue vêtue de robes moulantes qui vont jusqu’au genou et de pantalons qui laissent peu de place à l’imagination.

Un utilisateur de Twitter a accusé Menziwa d’apprendre à “montrer” son corps.

Ils ont écrit: Je suppose que les enseignants de nos jours en Afrique du Sud pensent qu’ils sont là pour montrer leur corps par opposition à l’enseignement réel – les écoles en Afrique du Sud n’ont-elles pas un code vestimentaire respectable auquel leurs éducateurs doivent adhérer ? »

Un autre a plaisanté: “Vous rendez difficile la réussite de nos enfants”.

En réponse, Menziwa a déclaré : “Je sais que tout le monde me connaît ; je suis partout sur les réseaux sociaux et à la radio, ils parlent de moi… Je n’enseigne pas à votre enfant. Avez-vous votre enfant dans mon école ?

“Vous oubliez une chose que je n’enseigne pas aux enfants de votre âge ; je n’enseigne pas aux élèves de 25, 26 à 40 ans. Mes enfants sont plus jeunes, ils n’ont pas l’esprit pervers que vous avez , alors arrêtez.”

Menziwa a dû définir son compte de réseau social sur privé à la suite de l’abus.

Mais cela ne l’a pas empêchée de s’habiller comme elle aime.

“Je suis ce professeur qui vient au travail habillé et [the learners] venez toujours me faire des compliments. Certains me disent même “Madame, quand je serai grande, je veux être comme vous””, a-t-elle déclaré.

L’Afrique du Sud n’a pas de code vestimentaire pour les enseignants et leur confie le soin de décider ce qui est approprié.

Le porte-parole du département, Elijah Mahlangu, a déclaré : « Les enseignants sont des professionnels. Ils comprennent parfaitement leur rôle dans la société et on leur rappelle qu’ils doivent faire preuve des normes professionnelles les plus élevées à tout moment, encore plus dans les locaux de l’école.

“Nous n’éprouvons donc aucun besoin de chercher à leur prescrire ce qu’ils doivent porter ou non.”

Il a déclaré que Manwiza “devrait déterminer ce qui convient comme tenue vestimentaire au travail où les apprenants se rassemblent”, selon News24.