Je suis enfin excité pour un long week-end à nouveau

Plus tôt dans la pandémie, les longs week-ends signifiaient plus de temps isolé à la maison. Ils ont également fourni un plus grand rappel que nous étions séparés de la famille et des amis pendant les vacances.

Mais alors que les cas de COVID-19 diminuent et que les vaccins augmentent, la capacité de rencontrer des êtres chers et de célébrer est beaucoup plus sécuritaire.

Voilà pourquoi Je me sens à nouveau excité d’avoir un week-end de vacances prolongé pour le Memorial Day.

Je suis complètement vacciné et mes amis aussi, nous prévoyons donc de amusez-vous bien – se retrouver pour un verre en plein air, peut-être faire un pique-nique dans le parc ou même aller à la plage (si le temps le permet).

Même avec nos vaccins et le retour de nos émotions, les sorties sociales peuvent parfois susciter une certaine anxiété. De plus, même au sein de mon groupe d’amis, il existe différents niveaux de confort en termes de ce que chacun se sent en sécurité en ce moment.

Mais une chose est sûre, nous sommes tous heureux d’être se sentir plus en sécurité et excité pour des chosesde nouveau!

Si une partie de votre plan du Memorial Day consiste à retourne au cinéma après avoir été loin d’eux tout au long de la pandémie, nous avons ce qu’il vous faut.

Ce week-end du Memorial Day, « Cruella » avec Emma Stone et « A Quiet Place: Part II » longtemps retardé contribueront à inaugurer saison des films d’été pour un public affamé sur grand écran, écrit mon collègue Patrick Ryan.

La plupart des cinémas prennent toujours des mesures de sécurité contre la pandémie en cours. Et selon un sondage Fandango.com auprès de 4 000 acheteurs de billets, 93 % étaient heureux avec leur expérience de retour et 87% ont déclaré que les théâtres avaient fait un excellent travail pour les rendre se sentir en sécurité.

Voici quelques conseils pour À quoi s’attendre quand vous retournez au multiplex :

Les sièges attribués sont (principalement) appliqués

Les restrictions de capacité des cinémas de New York ont ​​été levées la semaine dernière, mais les cinémas devraient toujours appliquer des directives de distanciation sociale de six pieds. (C’est déroutant ? Bien sûr. Est-ce que cela nous dérange? Absolument pas.)

Les concessions sont réduites, si elles sont disponibles

Pour obtenir des concessions, vous pouvez soit faire la queue, soit planifier une commande à ramasser à l’aide de l’application pour smartphone AMC. Si vous choisissez cette dernière option, vous pouvez facilement récupérer votre sac de concessions dans le hall du théâtre (bien que préparez-vous pour du pop-corn froid).

